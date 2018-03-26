Волгоградцы зажгли свечи в память погибших в Кемерово





Сегодня в Волгоградский городской парк пришли десятки молодых волгоградцев, чтобы вспомнить погибших в страшном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волгоградцы принесли в знак скорби по жертвам пожара игрушки, зажгли свечи и помянули погибших минутой молчания.





Пожар в торговом центре в Кемерово стал одним из крупнейших за последние десятилетия: число погибших достигло 64 человек. Пропавшими без вести числятся 16 человек. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.



