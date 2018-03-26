В Волгограде более десятка УК пошли по «скользкой дорожке»





Итоги работы УК в тяжелый для Волгограда снежный период подвели сегодня в госжилинспекции Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, за последний месяц на предмет качества уборки были проверены сотни территорий многоквартирных домов. «Есть управляющие организации, которые отработали хорошо, есть управляющие организации, которые с поставленными задачами не справились. Поэтому меры административного воздействия в отношении нарушителей будут применены в полном объеме», - было заявлено на совещании. Всего за месяц было осмотрено состояние придомовой территории порядка 1000 многоквартирных домов (988). В список нарушителей попало более 10-ти управляющих компаний. "Основные нарушения - это отсутствие уборки снега и наледи, отсутствие обработки противогололедными смесями, в том числе, и на подходе к контейнерным площадкам", - пояснила Татьяна Гордеева, заместитель руководителя инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Впрочем, хочется верить, что на смену морозам и снегу придет все-таки весна, которая поставит новые задачи для коммунальщиков. Речь идет о ремонте цоколей, отмостки, входных групп, контейнерных площадок, приведении в надлежащее состояние детских площадок, придомовой территории, а также о санитарном состоянии подъездов. Особое внимание управляющим организациям рекомендовано направить и на обеспечение мер пожарной безопасности.



