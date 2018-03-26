|Общество
|26.03.2018 15:11
В Волгограде склон на набережной превратится в зеленый ковер за 5 миллионов рублей
Пять миллионов рублей – такова стоимость работ по гидропосеву газона на склоне на Набережной имени 62-ой Армии от 7-ой Гвардейской до ул. Землянской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работа по благоустройству склона, заказчиком которой стал "Волгоградзеленхоз", должна быть выполнена до конца мая этого года, поливать зеленый ковер будут до конца августа. Предварительно склон очистят от мусора, произведут на этой территории выкорчевку пней, а затем закроют его слоем плодородной почвы – черноземом, богатым калием и фосфором. Почву удобрят различными биодобавками, в том числе и для быстрого роста, обработают водоудерживающим гелем, а затем посеют специальную травяную смесь, состоящей из тимофеевки и овсянницы луговых, райграсса пастбищного, ежа сборного.
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Новое время обернется для жителей Волгоградской области "симптомом понедельника"
В Астраханской области выясняют причины схода с рельсов цистерны с мазутом
Выдающемуся волгоградскому нейрохирургу Александру Черных - 70 лет
Волгоградский врач невролог-сомнолог Алексей Катышев проанализировал итоги прошедшего в регионе референдума по выбору часового пояса и предупредил жителей области о...
Железнодорожный участок в районе села Зензели Лиманского района, где накануне сошла с рельсов цистерна с...
Сегодня, 24 марта, отмечает свое 70-летие выдающийся нейрохирург, «Заслуженный врач РФ» Александр Юрьевич Черных. Почти полвека...
|Общество
|26.03.2018 17:59
Сегодня в Волгоградский городской парк пришли десятки молодых волгоградцев, чтобы вспомнить погибших в страшном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волгоградцы принесли в знак скорби по жертвам пожара игрушки, зажгли свечи и помянули погибших минутой молчания. Пожар в торговом центре в Кемерово стал одним из крупнейших за последние десятилетия: число погибших достигло 64 человек. Пропавшими без вести числятся 16 человек. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.
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|Общество
|26.03.2018 17:04
Итоги работы УК в тяжелый для Волгограда снежный период подвели сегодня в госжилинспекции Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, за последний месяц на предмет качества уборки были проверены сотни территорий многоквартирных домов. «Есть управляющие организации, которые отработали хорошо, есть управляющие организации, которые с поставленными задачами не справились. Поэтому меры административного воздействия в отношении нарушителей будут применены в полном объеме», - было заявлено на совещании. Всего за месяц было осмотрено состояние придомовой территории порядка 1000 многоквартирных домов (988). В список нарушителей попало более 10-ти управляющих компаний. "Основные нарушения - это отсутствие уборки снега и...
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|Аналитика
|26.03.2018 17:00
В конце минувшей недели в администрации Волгограда единороссы провели «разбор полетов» по итогам выборов президента России. Политсобрание с депутатами-кураторами, отвечавшими за подготовку ко дню голосования во всех восьми районах города, провели вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику, Александр Блошкин и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как сами представители партии власти оценивают результаты выборного дня в Волгоградской области и как на их дальнейшей политической карьере отразятся результаты голосования – «Высота 102» спросила у самих участников политсобрания и они рассказали. Правда, на условиях анонимности. Еще задолго до...
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|Спорт
|26.03.2018 16:58
Подразделения Росгвардии готовы к обеспечению безопасности на стадионе "Волгоград Арена" во время тестовых матчей. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник Юрий Тупиков. "На сегодняшний день личный состав готов к проведению тестовых матчей. Каждый знает свою зону ответственности, технологию и те мероприятия, которые он должен проводить", - сказал Тупиков. По его словам, в период тестовых соревнований, а затем и в период ЧМ-2018, росгвардейцы будут работать напряженно, но эффективно. "Сотрудников Росгвардии и других правоохранительных органов будет достаточно, чтобы жителям и гостям было комфортно на территории...
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|Общество
|26.03.2018 16:24
Вот уже три дня сидят без газа и горячей воды жильцы подъезда дома №10 по улице Республиканской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, на крыше их трехэтажки рухнул выходной канал газовых вентиляционых труб, который полностью перекрыл вытяжку из квартир. По словам жильцов, эта труба и раньше на ладан дышала, о чем неоднократно люди предупреждали управляющую компанию «Ренессанс» и просили отремонтировать ее. Отклика так и не нашли. По всей видимости, нет...
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|Общество
|26.03.2018 14:55
Вновь пришла беда к жителям поселка Кировский Светлоярского района Волгоградской области. «Паводок еще не начался, а наши дома, дворы, подвалы уже залиты водой, и мы с ужасом ждем, что будет дальше, когда начнется массовое таяние снега», - заявили селяне журналистам редакции ИА «Высота 102». Особенно страдают улицы Тепличная, Молодежная, Луговая. С этой проблемой они сталкиваются из года в год. Написаны десятки обращений в администрацию Кировского сельского поселения. Ежегодно их посещали десятки всевозможных комиссий. Власти заверяли, что построят дренажные каналы и проблема снимется раз и навсегда. Однако, по словам жителей, теперь они получили...
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|Общество
|26.03.2018 14:32
Штраф заплатит житель Волгограда за самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения ледового катка на улице Удмуртской в Красноармейском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, установлено, что директор катка 21 февраля текущего года выполнил присоединение к сетям трубопровода холодного водоснабжения многоквартирного дома №81 по ул. Удмуртской без согласования с собственниками помещений. Нарушитель произвел незаконный отбор холодной воды для ледового катка, расположенного через дорогу от указанного дома. Ранее ресурсоснабжающая организация оштрафовала директора катка за незаконное пользование водой. Теперь ему предстоит уплатить и административный штраф за самовольное подключение к сетям в размере тысячи рублей. Постановление в законную...
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|Астрахань
|26.03.2018 14:04 (Обновлено: 26.03.2018 16:49)
Железнодорожный участок в районе села Зензели Лиманского района, где накануне сошла с рельсов цистерна с мазутом, открыли для движения поездов. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Напомним, 66-я цистерна из состава - всего 68 цистерн - на небольшом ходу съехала с рельсов. На месте работали представители МЧС, «Волгоспаса», прокуратуры и ФСБ. В общей сложности - 144 человека и 31 единица техники. Курсирование поездов было восстановлено спустя пять часов. Пострадавших и жертв нет. Причина происшествия выясняется.
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|Общество
|26.03.2018 13:12
Казакам, которые помогают полицейским нести службу на постах ДПС в Волгоградской области, пошьют новую форму. Этой новостью с депутатами на парламентском часе в облдуме поделился начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко, сообщает ИА «Высота 102». «Мы просили и были выделены финансы по усилению трех федеральных постов ДПС казаками. Казаки сформированы, но, правда, в той форме одежды, в которой они заступили на службу, не видно, что они казаки, поскольку они в камуфляжной форме», - заявил генерал-лейтенант. По его словам, достигнута договоренность с должностными лицами администрации области о том, как должна выглядеть новая форма. «Думаю, в кратчайшие сроки казаки...
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|Общество
|26.03.2018 12:23 (Обновлено: 26.03.2018 12:59)
Сегодня оперативное совещание, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, началось с минуты молчания по погибшим в результате трагедии в Кемерово. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. «Жители Волгоградской области глубоко соболезнуют семьям погибших в результате трагедии в торговом центре города Кемерово. Особенно больно осознавать, что в числе погибших — дети. Мы передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Мы разделяем их боль. Пострадавшим в результате пожара желаем скорейшего выздоровления», — сказал Андрей Бочаров. Губернатор поставил задачу своим заместителям и руководителям профильных ведомств совместно с ГУ МЧС и...
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|Общество
|26.03.2018 12:17
Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели экспертное совещание по многочисленным проблемным вопросам, с которыми в региональное отделение обратились представители сразу нескольких садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, обращения садоводов имеют общие черты и зачастую касаются одних и тех же проблем – судебных тяжб по финансовым претензиям за поставляемые ресурсы, юридической незащищенности членов обществ и действий председателей СНТ, идущих вразрез с их интересами, игнорирования мнения многих садоводов. Приглашенные на совещание дачники, в том числе, высказали озабоченность существующей во многих СНТ практикой принятия решений узким кругом так называемых уполномоченных лиц,...
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|Общество
|26.03.2018 12:01
"Доска позора": Управляющая компания в Волгограде игнорирует сигналы жильцов многоэтажки об угрозе пожара
Управляющая компания "Тандем", обслуживающая многоквартирные дома в Краснооктябрьском районе Волгограда, на протяжении нескольких месяцев игнорирует сигналы жильцов девятиэтажки об угрозе пожара из-за протекающей крыши над электрощитами. Как сообщили ИА "Высота 102" жильцы верхних этажей дома №7 по улице Репина, они уже несколько месяцев наблюдают, как в подъезде уверенным потоком течет вода с крыши, заливая провода и электрощиты. Особенно сильно проблема обостряется, когда идет дождь или тает снег на крыше. В эти выходные затопило два этажа, а сотрудники управляющей компании продолжают бездействовать, несмотря на многочисленные обращения жильцов. Они несколько месяцев звонят...
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|Общество
|26.03.2018 11:26
Октябрьский районный суд признал незаконным свое же решение, которым в сентябре прошлого года одобрил изъятие из семьи четырех приемных детей, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление райсуда. Ранее, 19 сентября 2017 года, суд узаконил решение районной администрации об отстранении местной жительницы Марины Кирьяновой от исполнения обязанностей опекуна над четырьмя приемными детьми якобы за нанесенные побои младшему ребенку. Апелляционная инстанция тогда также встала на сторону администрации района. Однако на днях это судебное решение было пересмотрено на предмет законности по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что 19 февраля текущего года районный суд вынес решение о прекращении административного производства в...
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|Экономика
|26.03.2018 10:45
Список лучших наставников АО «КАУСТИК» возглавила контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Татьяна Миронова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, тщательный мониторинг деятельности наставников на предприятии ведётся уже несколько лет подряд. Самое пристальное внимание уделяется работе с вновь принятыми сотрудниками. По итогам оценки профессиональных знаний, выполнения индивидуальных планов новых работников и оценки наставника своим подопечным лучшей в этой сфере признана контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Татьяна Миронова. В пятёрке лидеров также лаборант химического анализа Елена Манжикова, которая в феврале 2017 года получила диплом специализированного форума «Наставник» в...
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|Общество
|26.03.2018 10:44
Несмотря на обилие снега в этом году, в Волгоградской области пустуют земельные участки, предназначенные для складирования масс, вывезенных в том числе после уборки улиц. Данный факт, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора, обнаружен в ходе совместного рейда, проведенного сотрудниками данного ведомства, Роспотребнадзора, а также комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, в Городищенском районе. Кроме того, выяснилось, что данные участки не оборудованы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства для приема снега. Вместе с тем, в рамках указанного рейдового обследования был произведен осмотр территории, прилегающей к земельному участку в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области, на...
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26 марта 17:59
26 марта 17:04
26 марта 16:24
26 марта 15:11
В Волгограде склон на набережной превратится в зеленый ковер за 5 миллионов рублей 11
26 марта 14:55
26 марта 12:01
26 марта 11:26
26 марта 10:44
25 марта 18:31
25 марта 13:26
25 марта 10:26
25 марта 10:02
25 марта 06:06
Общество
26 марта 17:59
26 марта 17:04
26 марта 16:24
26 марта 15:11
В Волгограде склон на набережной превратится в зеленый ковер за 5 миллионов рублей 11
26 марта 14:55
26 марта 13:01
26 марта 12:01
26 марта 11:26
26 марта 10:44
26 марта 09:41
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24 марта 17:09
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