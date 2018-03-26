|Астрахань
|26.03.2018 14:04
В Астраханской области выясняют причины схода с рельсов цистерны с мазутом
Железнодорожный участок в районе села Зензели Лиманского района, где накануне сошла с рельсов цистерна с мазутом, открыли для движения поездов. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Напомним, 66-я цистерна из состава - всего 68 цистерн - на небольшом ходу съехала с рельсов. На месте работали представители МЧС, «Волгоспаса», прокуратуры и ФСБ. В общей сложности - 144 человека и 31 единица техники. Курсирование поездов было восстановлено спустя пять часов. Пострадавших и жертв нет. Причина происшествия выясняется.
Выдающемуся волгоградскому нейрохирургу Александру Черных - 70 лет
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Студент из Волгограда заочно познакомил Владимира Путина с роботом для сбивания сосулек
Сегодня, 24 марта, отмечает свое 70-летие выдающийся нейрохирург, «Заслуженный врач РФ» Александр Юрьевич Черных. Почти полвека...
Решение, принятое на областном референдуме, является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Так гласит статья 52 закона...
(На фото: слева Давид Азарян) Рассказать президенту России Владимиру Путину о своих научных разработках удалось студенту ВолгГТУ Давиду...
|Общество
|26.03.2018 15:11
Пять миллионов рублей – такова стоимость работ по гидропосеву газона на склоне на Набережной имени 62-ой Армии от 7-ой Гвардейской до ул. Землянской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работа по благоустройству склона, заказчиком которой стал "Волгоградзеленхоз", должна быть выполнена до конца мая этого года, поливать зеленый ковер будут до конца августа. Предварительно склон очистят от мусора, произведут на этой территории выкорчевку пней, а затем закроют его слоем плодородной почвы – черноземом, богатым калием и фосфором. Почву удобрят различными биодобавками, в том числе и для быстрого роста, обработают водоудерживающим гелем, а затем посеют специальную травяную смесь,...
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|Общество
|26.03.2018 14:55 (Обновлено: 26.03.2018 14:55)
Вновь пришла беда к жителям поселка Кировский Светлоярского района Волгоградской области. «Паводок еще не начался, а наши дома, дворы, подвалы уже залиты водой, и мы с ужасом ждем, что будет дальше, когда начнется массовое таяние снега», - заявили селяне журналистам редакции ИА «Высота 102». Особенно страдают улицы Тепличная, Молодежная, Луговая. С этой проблемой они сталкиваются из года в год. Написаны десятки обращений в администрацию Кировского сельского поселения. Ежегодно их посещали десятки всевозможных комиссий. Власти заверяли, что построят дренажные каналы и проблема снимется раз и навсегда. Однако, по словам жителей, теперь они получили...
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|Общество
|26.03.2018 14:32 (Обновлено: 26.03.2018 14:35)
Штраф заплатит житель Волгограда за самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения ледового катка на улице Удмуртской в Красноармейском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, установлено, что директор катка 21 февраля текущего года выполнил присоединение к сетям трубопровода холодного водоснабжения многоквартирного дома №81 по ул. Удмуртской без согласования с собственниками помещений. Нарушитель произвел незаконный отбор холодной воды для ледового катка, расположенного через дорогу от указанного дома. Ранее ресурсоснабжающая организация оштрафовала директора катка за незаконное пользование водой. Теперь ему предстоит уплатить и административный штраф за самовольное подключение к сетям в размере тысячи рублей. Постановление в законную...
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|Аналитика
|26.03.2018 14:07
На одного жителя Волгограда в 2016 году было построено 0,52 кв. метра жилья. При этом доля индивидуальных жилых домов от общего объема жилищного строительства составила 23%. А по отношению к 2010 году динамика ввода жилья в городе-герое в 2016 году составила 26%. Таковы данные аналитиков компании ЦИАН, которые проанализировали объёмы ввода жилья в крупнейших городах России с 2010 по 2016 гг. и выяснили, в каких городах план уже выполняется, а где темпы ввода жилья придется увеличивать. По данным исследования, - сообщает ИА Высота 102», в настоящее время из 48 крупнейших...
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|Аналитика
|26.03.2018 14:05
В конце минувшей недели в администрации Волгограда единороссы провели «разбор полетов» по итогам выборов президента России. Политсобрание с депутатами-кураторами, отвечавшими за подготовку ко дню голосования во всех восьми районах города, провели вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику, Александр Блошкин и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как сами представители партии власти оценивают результаты выборного дня в Волгоградской области и как на их дальнейшей политической карьере отразятся результаты голосования – «Высота 102» спросила у самих участников политсобрания и они рассказали. Правда, на условиях анонимности. Еще задолго до выборов 18...
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|Общество
|26.03.2018 13:12
Казакам, которые помогают полицейским нести службу на постах ДПС в Волгоградской области, пошьют новую форму. Этой новостью с депутатами на парламентском часе в облдуме поделился начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко, сообщает ИА «Высота 102». «Мы просили и были выделены финансы по усилению трех федеральных постов ДПС казаками. Казаки сформированы, но, правда, в той форме одежды, в которой они заступили на службу, не видно, что они казаки, поскольку они в камуфляжной форме», - заявил генерал-лейтенант. По его словам, достигнута договоренность с должностными лицами администрации области о том, как должна выглядеть новая форма. «Думаю, в кратчайшие сроки казаки...
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|Общество
|26.03.2018 13:01 (Обновлено: 26.03.2018 13:46)
Сегодня в Волгоградском городском парке пройдет акция памяти по погибшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете молодежной политики и туризма администрации Волгограда, в ходе акции молодые люди зажгут свечи и почтут память погибших минутой молчания. Начало в 17.00. Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово стал одним из крупнейших за последние десятилетия: число погибших достигло 64 человек. Пропавшими без вести числятся 16 человек. Среди погибших очень много детей.
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|Общество
|26.03.2018 12:23 (Обновлено: 26.03.2018 12:59)
Сегодня оперативное совещание, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, началось с минуты молчания по погибшим в результате трагедии в Кемерово. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. «Жители Волгоградской области глубоко соболезнуют семьям погибших в результате трагедии в торговом центре города Кемерово. Особенно больно осознавать, что в числе погибших — дети. Мы передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Мы разделяем их боль. Пострадавшим в результате пожара желаем скорейшего выздоровления», — сказал Андрей Бочаров. Губернатор поставил задачу своим заместителям и руководителям профильных ведомств совместно с ГУ МЧС и...
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|Общество
|26.03.2018 12:17
Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели экспертное совещание по многочисленным проблемным вопросам, с которыми в региональное отделение обратились представители сразу нескольких садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, обращения садоводов имеют общие черты и зачастую касаются одних и тех же проблем – судебных тяжб по финансовым претензиям за поставляемые ресурсы, юридической незащищенности членов обществ и действий председателей СНТ, идущих вразрез с их интересами, игнорирования мнения многих садоводов. Приглашенные на совещание дачники, в том числе, высказали озабоченность существующей во многих СНТ практикой принятия решений узким кругом так называемых уполномоченных лиц,...
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|Общество
|26.03.2018 12:01
"Доска позора": Управляющая компания в Волгограде игнорирует сигналы жильцов многоэтажки об угрозе пожара
Управляющая компания "Тандем", обслуживающая многоквартирные дома в Краснооктябрьском районе Волгограда, на протяжении нескольких месяцев игнорирует сигналы жильцов девятиэтажки об угрозе пожара из-за протекающей крыши над электрощитами. Как сообщили ИА "Высота 102" жильцы верхних этажей дома №7 по улице Репина, они уже несколько месяцев наблюдают, как в подъезде уверенным потоком течет вода с крыши, заливая провода и электрощиты. Особенно сильно проблема обостряется, когда идет дождь или тает снег на крыше. В эти выходные затопило два этажа, а сотрудники управляющей компании продолжают бездействовать, несмотря на многочисленные обращения жильцов. Они несколько месяцев звонят...
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|Общество
|26.03.2018 11:26
Октябрьский районный суд признал незаконным свое же решение, которым в сентябре прошлого года одобрил изъятие из семьи четырех приемных детей, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление райсуда. Ранее, 19 сентября 2017 года, суд узаконил решение районной администрации об отстранении местной жительницы Марины Кирьяновой от исполнения обязанностей опекуна над четырьмя приемными детьми якобы за нанесенные побои младшему ребенку. Апелляционная инстанция тогда также встала на сторону администрации района. Однако на днях это судебное решение было пересмотрено на предмет законности по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что 19 февраля текущего года районный суд вынес решение о прекращении административного производства в...
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|Экономика
|26.03.2018 10:45
Список лучших наставников АО «КАУСТИК» возглавила контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Татьяна Миронова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, тщательный мониторинг деятельности наставников на предприятии ведётся уже несколько лет подряд. Самое пристальное внимание уделяется работе с вновь принятыми сотрудниками. По итогам оценки профессиональных знаний, выполнения индивидуальных планов новых работников и оценки наставника своим подопечным лучшей в этой сфере признана контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Татьяна Миронова. В пятёрке лидеров также лаборант химического анализа Елена Манжикова, которая в феврале 2017 года получила диплом специализированного форума «Наставник» в...
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|Общество
|26.03.2018 10:44
Несмотря на обилие снега в этом году, в Волгоградской области пустуют земельные участки, предназначенные для складирования масс, вывезенных в том числе после уборки улиц. Данный факт, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора, обнаружен в ходе совместного рейда, проведенного сотрудниками данного ведомства, Роспотребнадзора, а также комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, в Городищенском районе. Кроме того, выяснилось, что данные участки не оборудованы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства для приема снега. Вместе с тем, в рамках указанного рейдового обследования был произведен осмотр территории, прилегающей к земельному участку в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области, на...
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|Телеком
|26.03.2018 09:55
Поволжский этап всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» завершился победой команды «Марсиане» из Республики Марий Эл в младшей возрастной группе и команды «Дон» из Волгоградской области в старшей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании "Мегафон". Два дня в Оренбурге более 150 молодых футболистов из 10 регионов боролись за финал и возможность выиграть на нетрадиционную поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал». Кроме знакомства с Англией у ребят были и свои, не менее важные цели и мотивы....
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|Общество
|26.03.2018 09:41
Московская консалтинговая компания «Центр экономики инфраструктуры» подготовит научно-исследовательскую работу по теме «Разработка стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, столичная фирма стала победителем открытого конкурса, объявленного комитетом экономической политики и развития региона. При начальной цене контракта в 20 миллионов рублей компания предложила за свои услуги 18 миллионов 200 тысяч рублей – ниже, чем АНО «Аналитический центр при правительстве РФ» (18,5 миллиона рублей). Столичные аналитики должны в течение 210 дней изучить систему стратегического планирования региона, определить приоритеты и амбициозные цели динамичного и устойчивого развития...
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