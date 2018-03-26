Эксперты назвали Волгоград аутсайдером по объему ввода жилья на 1 человека

На одного жителя Волгограда в 2016 году было построено 0,52 кв. метра жилья. При этом доля индивидуальных жилых домов от общего объема жилищного строительства составила 23%. А по отношению к 2010 году динамика ввода жилья в городе-герое в 2016 году составила 26%.

Таковы данные аналитиков компании ЦИАН, которые проанализировали объёмы ввода жилья в крупнейших городах России с 2010 по 2016 гг. и выяснили, в каких городах план уже выполняется, а где темпы ввода жилья придется увеличивать. По данным исследования, - сообщает ИА Высота 102», в настоящее время из 48 крупнейших городов РФ лишь в 18 показатель ввода жилья сейчас превышает целевое значение из президентского послания (0,82 кв. м. на 1 человека). Среди городов с численностью населения более 1 млн человек по вводу жилья на 1 жителя лидирует Ростов-на-Дону – 1,42 кв. м. За последние 7 лет ввод жилья в абсолютном выражении в этом городе вырос на 12%.

На второй позиции Воронеж, где ввод жилья на 1 человека составляет 1,18 кв. м., на третьем месте Новосибирск – 1,04 кв. м. на 1 жителя, на четвертом – Уфа (0,98 кв. м на 1 жителя). Меньше всего жилья в расчете на 1 жителя строится в Москве (0,27 кв. м). Несмотря на то, что в 2010-2017 гг. ввод жилья в абсолютном выражении вырос почти в два раза за счет активной застройки, столица остается одним из аутсайдеров по душевому вводу жилья.

Строительная активность в крупнейших агломерациях России также распределена неравномерно. В лидерах по душевому вводу (Ростове, Воронеже, Новосибирске) в последние годы строится в 2,5-3 раза больше, чем в городах-аутсайдерах (Волгограде, Челябинске, Нижнем Новгороде). В вышеназванных городах и вовсе строится меньше новостроек в расчете на 1 жителя, чем в среднем по стране, подчеркивается в исследовании. Аналитики напомнили о послании президента Федеральному собранию, в котором, в числе прочих была сформулирована цель – строить по 120 млн кв. м жилья ежегодно (то есть 0,82 кв. м. на 1 человека).



