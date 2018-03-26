Пять миллионов рублей – такова стоимость работ по гидропосеву газона на склоне на Набережной имени 62-ой Армии от 7-ой Гвардейской до ул. Землянской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работа по благоустройству склона, заказчиком которой стал "Волгоградзеленхоз", должна быть выполнена до конца мая этого года, поливать зеленый ковер будут до конца августа. Предварительно склон очистят от мусора, произведут на этой территории выкорчевку пней, а затем закроют его слоем плодородной почвы – черноземом, богатым калием и фосфором. Почву удобрят различными биодобавками, в том числе и для быстрого роста, обработают водоудерживающим гелем, а затем посеют специальную травяную смесь,...

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