В Волгоградской области нарядные казаки на постах ДПС встретят гостей ЧМ-2018





Казакам, которые помогают полицейским нести службу на постах ДПС в Волгоградской области, пошьют новую форму. Этой новостью с депутатами на парламентском часе в облдуме поделился начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко, сообщает ИА «Высота 102».

«Мы просили и были выделены финансы по усилению трех федеральных постов ДПС казаками. Казаки сформированы, но, правда, в той форме одежды, в которой они заступили на службу, не видно, что они казаки, поскольку они в камуфляжной форме», - заявил генерал-лейтенант. По его словам, достигнута договоренность с должностными лицами администрации области о том, как должна выглядеть новая форма. «Думаю, в кратчайшие сроки казаки начнут нести службу по полной программе вместе с гаишниками. И мы подчеркнем, что у нас казачий край. Это принципиально важно с учетом многочисленных гостей, как со всей страны, так и со всего мира на ЧМ-2018», - заключил начальник главка МВД по региону.

Презентабельный колоритный внешний вид – важное, но далеко не главное требование к казакам на постах дорожно-патрульной службы. За последние годы в рамках проводимых МВД России оргштатных мероприятий в Волгоградской области был сокращен 141 сотрудник ДПС. Тем не менее, сегодня перед полицией области стоит задача, в том числе, по повышению эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, а также пресечению оборота наркотиков.



