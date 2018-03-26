В Волгограде зажгут свечи в память о погибших в Кемерово





Сегодня в Волгоградском городском парке пройдет акция памяти по погибшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете молодежной политики и туризма администрации Волгограда, в ходе акции молодые люди зажгут свечи и почтут память погибших минутой молчания. Начало в 17.00.

Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово стал одним из крупнейших за последние десятилетия: число погибших достигло 64 человек. Пропавшими без вести числятся 16 человек. Среди погибших очень много детей.



