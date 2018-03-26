В поселке Волгоградской области тонут дома











Вновь пришла беда к жителям поселка Кировский Светлоярского района Волгоградской области. «Паводок еще не начался, а наши дома, дворы, подвалы уже залиты водой, и мы с ужасом ждем, что будет дальше, когда начнется массовое таяние снега», - заявили селяне журналистам редакции ИА «Высота 102». Особенно страдают улицы Тепличная, Молодежная, Луговая.





С этой проблемой они сталкиваются из года в год. Написаны десятки обращений в администрацию Кировского сельского поселения. Ежегодно их посещали десятки всевозможных комиссий. Власти заверяли, что построят дренажные каналы и проблема снимется раз и навсегда. Однако, по словам жителей, теперь они получили очередной ответ от чиновников, что бороться с паводком жители должны сами.





«Да мы и рады бы побороться. Но у социально незащищенных граждан нет возможности купить трубы и проложить их. Мы сами и отсыпку делали, и перекрывали подъездные пути к домовладениям, но справиться своими силами невозможно. Вода прибывает и прибывает, мы тонем, уже и в дома невозможно зайти, а власть не предпринимает никаких мер», - говорят отчаявшиеся кировчане.



