В Волгоградской области проверят торговые центры после трагедии в Кемерово





Сегодня оперативное совещание, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, началось с минуты молчания по погибшим в результате трагедии в Кемерово. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

«Жители Волгоградской области глубоко соболезнуют семьям погибших в результате трагедии в торговом центре города Кемерово. Особенно больно осознавать, что в числе погибших — дети. Мы передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Мы разделяем их боль. Пострадавшим в результате пожара желаем скорейшего выздоровления», — сказал Андрей Бочаров.

Губернатор поставил задачу своим заместителям и руководителям профильных ведомств совместно с ГУ МЧС и ГУ МВД по Волгоградской области, главами муниципальных образований провести проверки соблюдения правил пожарной безопасности в социальных и торговых объектах, а также провести тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Глава региона отметил, что такие поручения уже давались ранее: «Необходимо определить периодичность проведения проверочных мероприятий и тренировок. В планах каждого не только социального объекта, но и торгового центра должен быть предусмотрен пункт о периодичности проведения тренировок по пожарной безопасности, а также действий при возникновении ЧС», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, накануне в Кемерово вспыхнул пожар в ТРЦ "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека, десятки получили отравления и травмы. В торговом центре не сработала пожарная сигнализация, кроме того, оказались закрыты двери кинозалов, в результате чего люди оказались в огненной ловушке. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.