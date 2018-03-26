На волгоградских дачах зреют «бунты» против председателей СНТ





Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели экспертное совещание по многочисленным проблемным вопросам, с которыми в региональное отделение обратились представители сразу нескольких садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, обращения садоводов имеют общие черты и зачастую касаются одних и тех же проблем – судебных тяжб по финансовым претензиям за поставляемые ресурсы, юридической незащищенности членов обществ и действий председателей СНТ, идущих вразрез с их интересами, игнорирования мнения многих садоводов. Приглашенные на совещание дачники, в том числе, высказали озабоченность существующей во многих СНТ практикой принятия решений узким кругом так называемых уполномоченных лиц, зачастую не избранных на общем собрании, а назначенных руководством СНТ и подконтрольных ему. В целом дачники характеризуют круг своих проблем, как узурпацию власти со стороны председателей обществ. Также их волнует ряд инфраструктурных проблем – состояние дорог, прудов, транспортная доступность.

В ходе обсуждения садоводы СНТ «Изобилие» выразили серьезную обеспокоенность проблемой бесконтрольного формирования устава, когда он фактически пишется председателем «под себя» и конечный документ не подвергается никакой юридической проверке, тогда как до 2017 г. правильностью составления уставов занималось министерство юстиции. Члены сразу нескольких СНТ высказали недовольство относительно финансовых отношений между правлениями и садоводами. Так, например, председатель СНТ «Труд» судится с собственными членами товарищества по поводу потерь на электросетях, которые, якобы, составляют порядка 60%, тогда как ресурсоснабжающая организация со своей стороны долговых претензий дачникам не предъявляет. Похожую проблему с путаницей в платежах озвучили на совещании и представители садоводческого общества «Строитель» из поселка Латошинка, которые на свои запросы о необходимости проведения независимой аудиторской проверки финансовой деятельности общества получают отказы от различных инстанций с формулировкой «не видим необходимости».

«У нас во всех сметных документах есть только расходная часть, мы не имеем доступа к информации об остатке финансовых средств от членских взносов, на счете в банке, об оплате за электроэнергию. Председатель был избран некими уполномоченными, при этом, кстати, не будучи членом нашего общества. При выражении несогласия или спорах на общих собраниях мы получаем угрозы в свой адрес, нас удаляют с собрания», – рассказала садовод СНТ «Отдых» Валентина Ридель.

По словам граждан, из-за подобного отношения со стороны руководства СНТ многие добровольно выходят из состава товариществ, становясь индивидуальными садоводами, однако и этот шаг не избавляет их от сложившегося беспорядка в финансово-хозяйственных взаимоотношениях в дачной сфере.

«Мы считаем дачную сферу важным социальным направлением, где задействована масса как трудоспособного населения, так и людей пенсионного возраста. Простые люди, добросовестно оплачивающие счета за услуги и налоги за землю, погрязли в судебных тяжбах. При этом у них нет никакого координирующего органа, который оказывал бы общую юридическую помощь. Сегодня мы определили основной комплекс проблем дачников, сформулировали алгоритмы их решения в первом приближении. В ближайшее время мы инициируем серию рейдов на территории СНТ, где сложилась наиболее критическая ситуация, после чего вынесем проблематику на широкое обсуждение с представителями профильных органов власти», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Константин Глушенок.



