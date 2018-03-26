







Управляющая компания "Тандем", обслуживающая многоквартирные дома в Краснооктябрьском районе Волгограда, на протяжении нескольких месяцев игнорирует сигналы жильцов девятиэтажки об угрозе пожара из-за протекающей крыши над электрощитами. Как сообщили ИА "Высота 102" жильцы верхних этажей дома №7 по улице Репина, они уже несколько месяцев наблюдают, как в подъезде уверенным потоком течет вода с крыши, заливая провода и электрощиты.













Особенно сильно проблема обостряется, когда идет дождь или тает снег на крыше. В эти выходные затопило два этажа, а сотрудники управляющей компании продолжают бездействовать, несмотря на многочисленные обращения жильцов. Они несколько месяцев звонят в управляющую компанию, пишут письма, но все безрезультатно: крыша как текла, так и течет. "Мы исправно платим за коммунальные услуги, ежемесячно оплачиваем внушительную сумму за содержание общедомового имущества, однако управляющая компания до сих пор палец о палец не ударила", - рассказали жильцы. Они сообщили, что написали заявление в жилищную инспекцию Волгограда с просьбой провести проверку по данному факту, привлечь управляющую компанию к административной ответственности за бездействие, обязать ее ликвидировать протекание и отремонтировать крышу.



