Рухнувшая труба на крыше трехэтажки в Волгограде оставила жильцов без газа и горячей воды

Вот уже три дня сидят без газа и горячей воды жильцы подъезда дома №10 по улице Республиканской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, на крыше их трехэтажки рухнул выходной канал газовых вентиляционых труб, который полностью перекрыл вытяжку из квартир.

По словам жильцов, эта труба и раньше на ладан дышала, о чем неоднократно люди предупреждали управляющую компанию «Ренессанс» и просили отремонтировать ее. Отклика так и не нашли. По всей видимости, нет его и сегодня. Во всяком случае, когда вызвали представителей УК, приехавший мастер только развел руками: «А мы что можем сделать? Ждите, пригласим печников, они и отремонтируют».

Но до сегодняшнего дня, по словам жильцов, компания «Ренессанс» бездействует, а газовики полностью перекрыли газ в целях безопасности. Между тем, как утверждают горожане, они являются добросовестными плательщиками услуг, чего не могут сказать об их УК.

«У нас семьи и дети, - говорят жители, - сидим без газа и горячей воды, сегодня с утра пытаемся дозвониться в «Ренессанс», чтобы выяснить, когда же прибудут печники и устранят эту беду. Но там или все время занято, или никто не берет трубку».







