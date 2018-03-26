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Общество
 26.03.2018 16:24

Рухнувшая труба на крыше трехэтажки в Волгограде оставила жильцов без газа и горячей воды

Вот уже три  дня сидят без газа и горячей воды жильцы подъезда дома №10 по улице Республиканской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, на крыше их трехэтажки рухнул выходной канал газовых вентиляционых труб, который полностью перекрыл вытяжку из квартир. 
По словам жильцов, эта труба и раньше на ладан дышала, о чем неоднократно люди предупреждали управляющую компанию «Ренессанс» и просили отремонтировать ее. Отклика так и не нашли. По всей видимости, нет его и сегодня. Во всяком случае, когда вызвали  представителей УК, приехавший мастер только развел руками: «А мы что можем сделать? Ждите, пригласим печников, они и отремонтируют».
Но до сегодняшнего дня, по словам жильцов, компания «Ренессанс» бездействует, а газовики полностью перекрыли газ в целях безопасности. Между тем, как утверждают горожане, они являются  добросовестными плательщиками услуг, чего не могут сказать об их УК. 
«У нас семьи и дети, - говорят жители, - сидим без газа и горячей воды,  сегодня с утра пытаемся дозвониться в «Ренессанс», чтобы выяснить, когда же прибудут печники и устранят эту беду. Но там или все время занято, или никто не берет трубку».


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Спорт 26.03.2018 16:58

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Прочитана: 378 раз
Общество 26.03.2018 15:11

Пять миллионов рублей – такова стоимость работ по гидропосеву газона на склоне на Набережной имени 62-ой Армии от 7-ой Гвардейской до ул. Землянской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работа по благоустройству склона, заказчиком которой стал "Волгоградзеленхоз", должна быть выполнена до конца мая этого года, поливать зеленый ковер будут  до конца августа. Предварительно склон очистят от мусора, произведут на этой территории выкорчевку пней, а затем закроют его слоем плодородной почвы – черноземом, богатым калием и фосфором. Почву удобрят различными биодобавками, в том числе и для быстрого роста, обработают водоудерживающим гелем, а затем посеют специальную травяную смесь,...
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Общество 26.03.2018 14:55

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Общество 26.03.2018 14:32

Штраф заплатит житель Волгограда за самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения ледового катка на улице Удмуртской в Красноармейском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, установлено, что директор катка 21 февраля текущего года выполнил присоединение к сетям трубопровода холодного водоснабжения многоквартирного дома №81 по ул. Удмуртской без согласования с собственниками помещений. Нарушитель произвел незаконный отбор холодной воды для ледового катка, расположенного через дорогу от указанного дома. Ранее ресурсоснабжающая организация оштрафовала директора катка за незаконное пользование водой. Теперь ему предстоит уплатить и административный штраф за самовольное подключение к сетям в размере тысячи рублей. Постановление в законную...
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Астрахань 26.03.2018 14:04 (Обновлено: 26.03.2018 16:49)

В Астраханской области выясняют причины схода с рельсов цистерны с мазутом Железнодорожный участок в районе села Зензели Лиманского района, где накануне сошла с рельсов цистерна с мазутом, открыли для движения поездов. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Напомним, 66-я цистерна из состава - всего 68 цистерн -  на небольшом ходу съехала с рельсов. На месте работали представители МЧС, «Волгоспаса», прокуратуры и ФСБ. В общей сложности - 144 человека и 31 единица техники. Курсирование поездов было восстановлено спустя пять часов. Пострадавших и жертв нет. Причина происшествия выясняется.
Прочитана: 441 раз
Общество 26.03.2018 13:12

В Волгоградской области нарядные казаки на постах ДПС встретят гостей ЧМ-2018 Казакам, которые помогают полицейским нести службу на постах ДПС в Волгоградской области, пошьют новую форму. Этой новостью с депутатами на парламентском часе в облдуме поделился начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко, сообщает ИА «Высота 102». «Мы просили и были выделены финансы по усилению трех федеральных постов ДПС казаками. Казаки сформированы, но, правда, в той форме одежды, в которой они заступили на службу, не видно, что они казаки, поскольку  они в камуфляжной форме», - заявил генерал-лейтенант. По его словам, достигнута договоренность с должностными лицами администрации области о том, как должна выглядеть новая форма. «Думаю, в кратчайшие сроки казаки...
Прочитана: 1185 раз
Общество 26.03.2018 12:23 (Обновлено: 26.03.2018 12:59)

В Волгоградской области проверят торговые центры после трагедии в Кемерово Сегодня оперативное совещание, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, началось с минуты молчания по погибшим в результате трагедии в Кемерово. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.  «Жители Волгоградской области глубоко соболезнуют семьям погибших в результате трагедии в торговом центре города Кемерово. Особенно больно осознавать, что в числе погибших — дети. Мы передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Мы разделяем их боль. Пострадавшим в результате пожара желаем скорейшего выздоровления», — сказал Андрей Бочаров. Губернатор поставил задачу своим заместителям и руководителям профильных ведомств совместно с ГУ МЧС и...
Прочитана: 3934 раз
Общество 26.03.2018 12:17

На волгоградских дачах зреют «бунты» против председателей СНТ Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели экспертное совещание по многочисленным проблемным вопросам, с которыми в региональное отделение обратились представители сразу нескольких садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, обращения садоводов имеют общие черты и зачастую касаются одних и тех же проблем – судебных тяжб по финансовым претензиям за поставляемые ресурсы, юридической незащищенности членов обществ и действий председателей СНТ, идущих вразрез с их интересами, игнорирования мнения многих садоводов. Приглашенные на совещание дачники, в том числе, высказали озабоченность существующей во многих СНТ практикой принятия решений узким кругом так называемых уполномоченных лиц,...
Прочитана: 3188 раз
Общество 26.03.2018 12:01

"Доска позора": Управляющая компания в Волгограде игнорирует сигналы жильцов многоэтажки об угрозе пожара Управляющая компания "Тандем", обслуживающая многоквартирные дома в Краснооктябрьском районе Волгограда, на протяжении нескольких месяцев игнорирует сигналы жильцов девятиэтажки об угрозе пожара из-за протекающей крыши над электрощитами. Как сообщили ИА "Высота 102" жильцы верхних этажей дома №7 по улице Репина, они уже несколько месяцев наблюдают, как в подъезде уверенным потоком течет вода с крыши, заливая провода и электрощиты.  Особенно сильно проблема обостряется, когда идет дождь или тает снег на крыше. В эти выходные затопило два этажа, а сотрудники управляющей компании продолжают бездействовать, несмотря на многочисленные обращения жильцов. Они несколько месяцев звонят...
Прочитана: 3071 раз
Общество 26.03.2018 11:26

Октябрьский районный суд признал незаконным свое же решение, которым в сентябре прошлого года одобрил изъятие из семьи четырех приемных детей, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление райсуда. Ранее, 19 сентября 2017 года, суд узаконил решение районной администрации об отстранении местной жительницы Марины Кирьяновой от исполнения обязанностей опекуна над четырьмя приемными детьми якобы за нанесенные побои младшему ребенку. Апелляционная инстанция тогда также встала на сторону администрации района. Однако на днях это судебное решение было пересмотрено на предмет законности по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что 19 февраля текущего года районный суд вынес решение о прекращении административного производства в...
Прочитана: 1027 раз
Экономика 26.03.2018 10:45

На волгоградском «КАУСТИКе» обновилась пятёрка лучших наставников Список лучших наставников АО «КАУСТИК» возглавила контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Татьяна Миронова.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, тщательный мониторинг деятельности наставников на предприятии ведётся уже несколько лет подряд. Самое пристальное внимание уделяется работе с вновь принятыми сотрудниками. По итогам оценки профессиональных знаний, выполнения индивидуальных планов новых работников и оценки наставника своим подопечным лучшей в этой сфере признана контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Татьяна Миронова.  В пятёрке лидеров также лаборант химического анализа Елена Манжикова, которая в феврале 2017 года получила диплом специализированного форума «Наставник» в...
Прочитана: 1122 раз
Общество 26.03.2018 10:44

В Волгоградской области выясняют, куда исчезает снег Несмотря на обилие снега в этом году, в Волгоградской области пустуют земельные участки, предназначенные для складирования масс, вывезенных в том числе после уборки  улиц. Данный факт, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора, обнаружен в ходе совместного рейда, проведенного сотрудниками данного ведомства, Роспотребнадзора, а также комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, в Городищенском районе. Кроме того, выяснилось, что данные участки не оборудованы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства для приема снега. Вместе с тем, в рамках указанного рейдового обследования был произведен осмотр территории, прилегающей к земельному участку в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области, на...
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Студент из Волгограда рассказал о встрече с Владимиром Путиным и презентовал робота-верхолазаКомментарии5
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Загадки с госзакупками: в Волгограде подозрительно щедро финансируют некоммерческую ночлежку для бездомныхКомментарии23
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"Ротор-Волгоград" победил лидера ФНЛ "Енисея" - 1:0
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Волгоградская художница приближает весну
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В Волгограде МУП «Центральный рынок» дождался реновацииКомментарии7
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На «Волгоград-Арене» участников квеста «18 мгновений весны» встретил Леонид СлуцкийКомментарии5
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В Волгограде титулованные тренеры по единоборствам ждут учениковКомментарии2
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