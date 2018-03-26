Октябрьский районный суд признал незаконным свое же решение, которым в сентябре прошлого года одобрил изъятие из семьи четырех приемных детей, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление райсуда. Ранее, 19 сентября 2017 года, суд узаконил решение районной администрации об отстранении местной жительницы Марины Кирьяновой от исполнения обязанностей опекуна над четырьмя приемными детьми якобы за нанесенные побои младшему ребенку. Апелляционная инстанция тогда также встала на сторону администрации района. Однако на днях это судебное решение было пересмотрено на предмет законности по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что 19 февраля текущего года районный суд вынес решение о прекращении административного производства в отношении Кирьяновой, тем самым признав ее невиновной в нанесении побоев ребенку. Это решение, которое уже вступило в силу, и послужило основанием для обращения в суд о пересмотре законности ранее вынесенных судом постановлений по делу Кирьяновой.

Напомним, органы опеки в 2017 году из-за небольшого синяка, обнаруженного на теле одного ребенка, забрали из семьи всех приемных детей. Эта история получила широкую огласку, так как прозвучала на одном из федеральных каналов. Правоохранительные органы дважды проводили проверку по факту жестокого обращения с детьми в этой семье, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. В отношении опекуна Марины Кирьяновой было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Октябрьский районный суд 1 января 2018 года признал Кирьянову виновной в нанесении побоев, ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Однако сторона защиты постановление суда обжаловала в апелляционной инстанции. Решение в итоге отменили из-за многочисленных процессуальных ошибок и противоречий в показаниях и материалах дела, так как не было доказано, что синяк на теле ребенка появился из-за побоев. Дело было направлено на новое рассмотрение в районный суд , который вынес решение о прекращении административного производства в отношении Кирьяновой.

В настоящее время женщина пытается вернуть детей в семью, однако, как выяснилось, сделать это не так просто. Кирьянову поддерживает уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области, считая, что дети должны вернуться в приемную семью. Однако администрация Октябрьского района выступает против, мотивируя это тем, что решение о лишении Кирьяновой опекунства в 2017 году принималось, когда еще не была установлена виновность или невиновность приемной матери в причинении побоев. Теперь чиновники винят женщину в том, что она плохо смотрела за детьми. Именно из-за ее невнимательности, считают в райадминистрации, у ребенка и появился синяк. Примечательно, что представители областного комитета по образованию и его районного отдела, которые выступали на последнем суде в качестве третьих лиц, фактически самоустранились от участия в данном споре, заявив, что оставляют решение на усмотрение суда.



