В Волгоградской области выясняют, куда исчезает снег





Несмотря на обилие снега в этом году, в Волгоградской области пустуют земельные участки, предназначенные для складирования масс, вывезенных в том числе после уборки улиц. Данный факт, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора, обнаружен в ходе совместного рейда, проведенного сотрудниками данного ведомства, Роспотребнадзора, а также комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, в Городищенском районе. Кроме того, выяснилось, что данные участки не оборудованы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства для приема снега. Вместе с тем, в рамках указанного рейдового обследования был произведен осмотр территории, прилегающей к земельному участку в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области, на котором ранее был зафиксирован факт несанкционированного размещения отходов, по которому ведется административное производство. По результатам обследования подъездных дорог и всей прилегающей территории, а также территории самого земельного участка, новых фактов размещения отходов не установлено.



