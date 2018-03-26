Из «жизни» банковских пластиковых карт

Банковские пластиковые карты прочно вошли в повседневную жизнь практически каждого человека. Сейчас это трудно представить, но первые банковские карты в нашей стране были выпущены Внешэкономбанком СССР в 1988 году для участников советской сборной на летней Олимпиаде в Сеуле. И было их всего несколько десятков. На конец 2017 года, по данным ЦБ РФ, в стране выпущено более 267 млн штук. Из них расчетных или дебетовых более 235 млн, остальные кредитные. Это больше, чем население нашей страны. И выпуск их продолжается, так как количество карт, оформленных на одного человека, не ограничено. Журналист ИА «Высота 102» разбирался, как максимально безопасно использовать все возможности банковских карт.





Поддержат лично и дистанционно?

У любой пластиковой карты единый стандарт: размер, толщина и закругленность углов. Имеет она и защиту. Это может быть и микрочип, и магнитная лента. На карте обязательно указаны наименование банка, номер карты, срок действия, данные держателя карты, платежная система, контакты службы поддержки банка.

К слову, каждый держатель пластиковой карты имеет право на информационную поддержку. В чем она заключается? В банке, предъявив паспорт, можно узнать все трансакции (снятие, перечисления, списание, пополнение, остаток средств), получить выписку обо всех или любой операции по карте. Эту же информацию можно узнать в личном кабинете на сайте банка.

При утере, краже, подозрительном списании денег можно позвонить в службу поддержки банка и заблокировать карту. Карту не вернул банкомат? Она застряла или заблокирована? Также обращайтесь в службу поддержки.

Для удобства можно подключить СМС оповещение. Это возможность быть в курсе всех движений по счету, а значит, оно дает дополнительную безопасность. Но за удобство надо платить. Это дополнительная, а значит платная услуга, списание за нее происходит автоматически, раз в месяц.













Ключ к счету, где деньги лежат

Право выпускать банковские пластиковые карты имеют банки. Они и являются собственниками карт. Мы, получая пластиковую карту, являемся только ее держателями и по требованию банка обязаны ее вернуть.

По сути, оформляя пластиковую карту банка, мы открываем дебетовый или кредитный счет в этом банке. Пластиковая карта является лишь «ключом» к этому счету. Поэтому обязательно составляется договор, где прописаны все условия пользования картой и счетом в банке. Чтобы обезопасить себя от «неприятных сюрпризов» читать документы надо внимательно, именно в них изложены все права и обязанности вас и банка и все условия пользования.

Исключением являются только «предоплаченные» карты. Это пластиковая карта, которую мы покупаем у банка или другой организации. Она является своеобразным аналогом подарочного сертификата. Оформляется моментально, не «привязана» к счету, поэтому не является именной, то есть воспользоваться ею может любой. Как правило, она не пополняемая, и воспользоваться можно лишь теми деньгами, которые были зачислены на карту при покупке. Отсюда и дополнительные риски. Она не застрахована. В случае потери, кражи ее не восстановить. А если срок действия карты истек, вернуть деньги также проблематично.





Как увеличить лимит по кредитке?

Если карта кредитная, она обязательно имеет лимит. Это - количество средств, которыми вы по ней сможете воспользоваться. Лимит устанавливает банк и зависит он от нескольких составляющих. Прежде всего, учитывается платежеспособность и кредитная история заёмщика. Со временем (как правило, минимум через 6 месяцев) лимит по согласованию с банком можно увеличить. И банк может пойти навстречу, если с вашей стороны соблюдались все условия договора. Бывает, что банки увеличивают доступный лимит без вашего запроса на это (например, если вы долго и ответственно пользовались кредитной картой). Поэтому будьте внимательны к доступным лимитам, чтобы не потратить больше, чем вы рассчитывали.





Пластиковая карточка - это только удобный инструмент пользования своими или заемными денежными средствами. Снятие, зачисление денег, оплата происходит быстро, использовать её можно практически в любой стране мира и через Интернет. Если выполнять все рекомендации по использованию карт, а именно: не давать карту третьим лицам, не хранить пин-код вместе с картой и не сообщать его посторонним, то гарантирована и безопасность ваших денег.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



