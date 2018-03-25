Московская консалтинговая компания «Центр экономики инфраструктуры» подготовит научно-исследовательскую работу по теме «Разработка стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, столичная фирма стала победителем открытого конкурса, объявленного комитетом экономической политики и развития региона. При начальной цене контракта в 20 миллионов рублей компания предложила за свои услуги 18 миллионов 200 тысяч рублей – ниже, чем АНО «Аналитический центр при правительстве РФ» (18,5 миллиона рублей). Столичные аналитики должны в течение 210 дней изучить систему стратегического планирования региона, определить приоритеты и амбициозные цели динамичного и устойчивого развития экономики и социальной сферы субъекта, сформировать эффективную долгосрочную социально-экономическую политику органов власти, направленную на повышение конкурентноспособности экономики, уровня и качества жизни населения, рассмотреть возможность привлечения финансовых ресурсов и предложить управленческие решения в данной сфере. Для разработки концепции будут привлечены эксперты, в том числе работающие на территории региона.

Аналитики должны предоставить компетентное мнение по поводу развития различных сфер экономической и социальной сферы, в том числе в промышленности, малом и среднем бизнесе, трудовых ресурсах, бюджетах и налогах, транспортном сообщении, области обращения с отходами и т.д., при этом ориентируясь не только на тенденции, общие для России, но и для мировой экономики. Впрочем, не забыт и простой человек. Так, исполнители должны будут подготовить научную работу с учетом таких понятий, как качество жизни, гражданское общество и человеческий капитал.



