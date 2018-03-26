На волгоградском «КАУСТИКе» обновилась пятёрка лучших наставников









Список лучших наставников АО «КАУСТИК» возглавила контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Татьяна Миронова.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, тщательный мониторинг деятельности наставников на предприятии ведётся уже несколько лет подряд. Самое пристальное внимание уделяется работе с вновь принятыми сотрудниками. По итогам оценки профессиональных знаний, выполнения индивидуальных планов новых работников и оценки наставника своим подопечным лучшей в этой сфере признана контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Татьяна Миронова.

В пятёрке лидеров также лаборант химического анализа Елена Манжикова, которая в феврале 2017 года получила диплом специализированного форума «Наставник» в Симферополе, на котором были отмечены наиболее успешные практики наставничества на предприятиях Южного Федерального округа. В числе лучших наставников контролёры качества продукции Ирина Пугачёва и Татьяна Манышева, а также мастер производственного участка Андрей Наумов.

Система наставничества на «КАУСТИКе» возникла более полувека назад – с самого начала его работы. Сейчас на предприятии применяется три вида наставничества – наставничество над вновь принятыми работниками, над резервистами и целевое наставничество. Начиная с 2007 года, в системе наставничества было задействовано 315 человек, сегодня в этом списке более 500 сотрудников различных заводских подразделений (напомним, всего на «КАУСТИКе» работает более 5,3 тыс. человек). Основными показателями эффективности наставничества на предприятиях группы «НИКОХИМ» являются сокращение периода адаптации молодых работников и сокращение времени на обучение.