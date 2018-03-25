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Телеком
 26.03.2018 09:35 Реклама

«Ростелеком» приглашает киноманов посмотреть тысячи фильмов по цене одного

«Ростелеком» предлагает коллекцию отличного кино и сериалов для всех членов семьи — пакет «Киномания». Он включает более 20 лучших фильмовых каналов с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. Как сообщила иА «Высота 102» пресс-служба компании, тысячи фильмов и сериалов в пакете доступны по уникальной цене – за 349 рублей в месяц (вместо 733 рублей в месяц, если оформлять подписки по отдельности).



Пакет «Киномания» могут подключить как действующие абоненты, так и те, кто только подключает услуги «Ростелекома». «Киномания» объединяет в себе всё, что нужно современной семье – отличный контент, высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», которое можно смотреть не только дома, но и в любом месте, где есть интернет. Также действуют специальные предложения на ТВ-приставки и роутеры – от 1 рубля в месяц в зависимости от региона.
В пакете «Киномания» на каналах, а также в видеоподписках каждый член семьи любого возраста и увлечений обязательно найдет интересный вариант для себя лично. Причем, если родители будут смотреть любимый сериал на телевизоре, то дети в то же самое время могут смотреть что-то свое на ноутбуке или смартфоне.
Итак, «Киномания» включает в себя:
• дополнительный пакет «ТВОЕ КИНО» – 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают отечественное и зарубежное кино и сериалы, включая «Русский романHD», «Дом кино», TV 1000 ActionHD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «КИНОМИКС», «Синема» и другие;
• дополнительный пакет ViPViasatPremium –6 телеканалов высокой четкости (ViPPremiere, ViPMegahit, ViPComedy, ViasatSportHD, ViasatGolfHD, ViasatNatureHD/ViasatHistoryHD), а также подпискаViPViasatPlay за 0 рублей, которая доступна как в сервисе «Видеопрокат», так и на сайте www.viasat.ru/partner;
• подпискаAmediatekaHomeofHBO – 4 телеканала (AmediaPremium, AMEDIAHit, A1, A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также возможность пользоваться подпиской – смотреть или пересматривать лучшие сериалы планеты: «Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина», «Миллиарды», «Большая маленькая ложь» и многие-многие другие, премьеры новых сезонов – одновременно со всем миром.
Подключить «Киноманию» очень просто: можно оставить заявку на сайте rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». Заявки на подключение услуг по акции принимаются до 30 июня 2018 года.
«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а «Интерактивным ТВ» – 4,8 млн семей по всей России. По итогам четвертого квартала 2017 года около 40% пользователей домашнего интернета и более 70% пользователей IPTV в стране обслуживает «Ростелеком»1 .

1Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция «Киномания» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акции «Киномания» и акций по продаже/аренде абонентского оборудования доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.

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Первый канал, 23 марта 2018 года. Только в Волгоградской области за последние несколько лет свободные вакансии заняли почти 400 врачей и фельдшеров. В этом году еще 120 уже подали заявки. А на форуме малых городов президент Владимир Путин заявил, что программа будет не только продлена до 2020 года, но и распространится в малых городах России с населением до 50 тысяч человек.  О том, как воплощается в жизнь программа «Земский доктор» в Волгоградской области – в материале Первого канала.
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