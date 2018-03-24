В день выборов президента волгоградцы проголосовали за скейтпарк и роллердром в пойме Царицы





В Волгограде озвучены итоги рейтингового голосования за лучшие дизайн-проекты благоустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, по итогам опроса будет сформирована пятилетняя программа обустройства современной городской среды. Напомним, опрос населения был проведен 18 марта в день выборов президента России прямо на участках для голосования.

Лидерами рейтинга стали два проекта благоустройства - поймы реки Царица и ее склонов. В прошлом году в пойме появилась зеленая зона с фонтаном, лавочками, детской площадкой. В 2018 году на участке от интерактивного музея «Россия – моя история» и до Астраханского моста оборудуют спуски для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки, будет проведено комплексное озеленение. Для активного отдыха горожан предусмотрен скейтпарк, роллердром, который в зимнее время будет использоваться как каток, площадка с уличными тренажерами и стритбол.

Третье место занял проект преображения парка «Юбилейный» в Красноармейском районе. Обновление этой территории началось в 2017 году: здесь уже появился плоскостной фонтан, новое тротуарное покрытие, лавочки, система наружного освещения и деревья. Согласно дизайн-проекту, в парке планируется создать искусственные водоемы, мемориальную зону, места тихого отдыха и проката велосипедов, установить несколько арт-объектов, обустроить детские и спортивные площадки. Предусмотрены работы и по озеленению.

Далее в порядке очередности расположились территория, прилегающая к памятнику «Гаситель», пешеходная зона по проспекту имени Ленина в Центральном районе, парк «Сказка» в Ворошиловском районе и бульварная часть улицы Комсомольской в Центральном. Дизайн-проекты, набравшие наибольшее количество голосов, реализуют уже в этом году. Остальные территории будут поэтапно благоустроены в течение пяти лет.