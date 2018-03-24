|Общество
|25.03.2018 10:26
В день выборов президента волгоградцы проголосовали за скейтпарк и роллердром в пойме Царицы
В Волгограде озвучены итоги рейтингового голосования за лучшие дизайн-проекты благоустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, по итогам опроса будет сформирована пятилетняя программа обустройства современной городской среды. Напомним, опрос населения был проведен 18 марта в день выборов президента России прямо на участках для голосования.
Лидерами рейтинга стали два проекта благоустройства - поймы реки Царица и ее склонов. В прошлом году в пойме появилась зеленая зона с фонтаном, лавочками, детской площадкой. В 2018 году на участке от интерактивного музея «Россия – моя история» и до Астраханского моста оборудуют спуски для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки, будет проведено комплексное озеленение. Для активного отдыха горожан предусмотрен скейтпарк, роллердром, который в зимнее время будет использоваться как каток, площадка с уличными тренажерами и стритбол.
Третье место занял проект преображения парка «Юбилейный» в Красноармейском районе. Обновление этой территории началось в 2017 году: здесь уже появился плоскостной фонтан, новое тротуарное покрытие, лавочки, система наружного освещения и деревья. Согласно дизайн-проекту, в парке планируется создать искусственные водоемы, мемориальную зону, места тихого отдыха и проката велосипедов, установить несколько арт-объектов, обустроить детские и спортивные площадки. Предусмотрены работы и по озеленению.
Далее в порядке очередности расположились территория, прилегающая к памятнику «Гаситель», пешеходная зона по проспекту имени Ленина в Центральном районе, парк «Сказка» в Ворошиловском районе и бульварная часть улицы Комсомольской в Центральном. Дизайн-проекты, набравшие наибольшее количество голосов, реализуют уже в этом году. Остальные территории будут поэтапно благоустроены в течение пяти лет.
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С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Расследования
|25.03.2018 11:33 (Обновлено: 25.03.2018 11:33)
Сотрудники регионального следственного комитета проводят проверку обстоятельств гибели 8-летней девочки в Дзержинском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая. По поступившим сведениям, сегодня в 6 часов утра девочке стало плохо. Она задыхалась и потеряла сознание, ее мама вызвала скорую помощь. Прибывшая на место бригада медиков провела реанимационные мероприятия, но они результатов не дали. Ребёнок скончался дома. Известно, что три дня назад у нее поднялась температура, затем начался кашель. Сообщается также, что семья благополучная и на учете не состоит.
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|Происшествия
|25.03.2018 10:03
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в аварии на трассе “Волгоград-Астрахань” Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, накануне в двух километрах от села Заплавное столкнулись три автомобиля. В ДТП множественные травмы получили 55-летняя женщина и трое мужчин 49, 56 и 57 лет. Пострадавшие госпитализированы. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по региону, на данный момент известно, что 49-летний водитель “Datsun on-DO”, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в “Renault Logan”, за рулем которого был 34-летний мужчина, а затем столкнулся с автомашиной “Ладой Самарой"”. Отечественной легковушкой управлял 57-летний автолюбитель. Травмы получили водители и...
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|Происшествия
|25.03.2018 10:02
Девятилетняя школьница умерла в Дзержинском районе после нескольких дней болезни. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, около шести утра бригада скорой помощи прибыла к одному из домов на улице Симонова. К этому моменту маленькая пациентка уже умерла. По словам родителей девочки, она жаловалась на плохое самочувствие в течение трех дней, но так как температуры не было, за помощью врачей они не обращались. Все это время они занимались самолечением ребенка.
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|Телекурьер
|25.03.2018 06:06
Первый канал, 23 марта 2018 года. Только в Волгоградской области за последние несколько лет свободные вакансии заняли почти 400 врачей и фельдшеров. В этом году еще 120 уже подали заявки. А на форуме малых городов президент Владимир Путин заявил, что программа будет не только продлена до 2020 года, но и распространится в малых городах России с населением до 50 тысяч человек. О том, как воплощается в жизнь программа «Земский доктор» в Волгоградской области – в материале Первого канала.
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|Расследования
|25.03.2018 06:03
Набег на зерносклад ООО "Михайловское" совершили два брата в Урюпинском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Урюпинского городского суда, родственники похитили 100 килограммов пшеницы, но ответственности за кражу избежали. Представитель владельцев зерносклада попросили суд прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Братья полностью признали свою вину, покаялись и возместили причиненный ущерб. Учитывая, что совершенное ими преступление относится к категории средней тяжести, суд посчитал возможным уголовное дело прекратить. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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|Происшествия
|24.03.2018 21:32
Один человек погиб, другой пострадал, при ДТП с квадроциклом в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в региональных экстренных службах, ЧП произошло около половины девятого вечера у АЗС "Фаэтон" на шоссе Авиаторов. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, по предварительным данным, 32-летний водитель квадроцикла РМ-800 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате столкновения водитель погиб на месте, а его 35-летний пассажир доставлен в больницу с переломом правой ноги.
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|Расследования
|24.03.2018 20:39
Сотрудник лечебно-исправительного учреждения, располагающегося в Дзержинском районе, Роман Битюков задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Как сообщил ИА “Высота 102” источник в правоохранительных органах, сотрудник ФСИН был задержан накануне при получении (под наблюдением правоохранителей) 80 тысяч рублей. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, между учреждением ФСИН и предпринимателем осенью 2017 года был подписан контракт по привлечению заключенных к работам на одном из объектов ЧМ-2018. Битюков, в обязанности которого входили конвоирование и надзор над ними, попытался получить с коммерсанта дополнительную оплату своих “услуг”. ...
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|Здравоохранение
|24.03.2018 19:42
Сегодня в городе-герое начал свою работу конгресс Российского кардиологического общества «Кардиология 2018 – профессиональное образование, наука и инновации». Лучшие кардиологи страны в течение двух дней обсудят вопросы диагностики, лечения и профилактики болезней сердца. В церемонии открытия приняли участие президент Российского кардиологического общества, академик РАМН Евгений Шляхто, депутат Государственной думы Нина Черняева, председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова и руководитель облздрава Анатолий Себелев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу облдумы.Волгоград в этом году стал первой площадкой, которая принимает сообщество кардиологов такого уровня. Конгресс проводится с целью реализации государственной политики по модернизации здравоохранения, содействия...
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|Общество
|24.03.2018 17:25
Яркое шоу беспилотников устроили в волгоградском небе сотрудники областного МЧС, сообщает ИА “Высота 102”. Сегодня днем на верхней террасе Центральной набережной в рамках флешмоба “Хоровод безопасности” жителям и гостям города показали образцы спасательной техники - как действующей, так и ретро. Спасатели провели конкурсы и состязания по пожарному кроссфиту. Ожидали собравшихся и другие развлечения. Подробности в видеосюжете.
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|Общество
|24.03.2018 17:09
Кулинарный конкурс “Готовим футбол” проходит сейчас в Дзержинском районе, сообщает ИА “Высота 102”. Десять команд, которые состоят в основном из учащихся волгоградских колледжей и техникумов, соревнуются в приготовлении национальных блюд гостей матчей ЧМ-2018, которые пройдут в Волгограде этим летом. Посетители спортивно-кулинарного праздника, проходящего на 3 этаже ТРК “Парк Хаус”, смогли познакомиться с кухнями Японии, Польши, Саудовской Аравии, Египта, Англии и Туниса. Самой популярной оказалась английская кухня - кушанья туманного Альбиона приготовили сразу три команды. Национальные блюда Туниса и Японии представили по две группы. По словам...
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|Происшествия
|24.03.2018 14:48
Один человек погиб, а двое, в том числе ребенок, пострадали, по предварительным данным, в аварии в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня около 10 часов утра на улице Лазоревой, недалеко от остановки "Вторчермет", столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В ДТП получили травмы семилетняя девочка и 50-летний мужчина. Они госпитализированы. От полученных ран на месте трагедии погибла 30-летняя женщина. Все они находились в легковом авто. В автобусе никто не пострадал. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется.
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|Спорт
|24.03.2018 12:53
Матч 29 тура ФНЛ Фонбет Первенства России по футболу завершился победой команды “Ротор-Волгоград”, сообщает ИА “Высота 102”. Домашняя встреча с нынешним лидером первенства - красноярским клубом “Енисей” прошла в Астрахани на стадионе “Центральный”. Провести игру в Волгограде снова не позволила погода. Первый тайм начался с атак футболистов “Енисея”, но затем темп игры чаще стал задавать “Ротор-Волгоград”. “Енисей” же больше играл в обороне. Так, опаснейший момент хозяева поля создали у ворот красноярцев на 24 минуте. Но мяч, посланный в ворота полузащитником “Ротора-Волгограда” Мухаммадом Султоновым, смог “взять” голкипер красноярцев Михаил Филиппов. На 32 минуте волгоградцы также атаковали ворота гостей, этот мяч снова...
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|Я так думаю
|24.03.2018 11:08
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Новое время обернется для жителей Волгоградской области "симптомом понедельника"
Волгоградский врач невролог-сомнолог Алексей Катышев проанализировал итоги прошедшего в регионе референдума по выбору часового пояса и предупредил жителей области о негативных последствиях принятого решения. Как рассказал Алексей Михайлович в программе ИА "Высота 102" "Я так думаю", минусов в переводе стрелок гораздо больше, чем ожидаемых плюсов. Почему жители районов и городских округов по-разному голосовали за часовой пояс, что такое - "симптом понедельника", который грозит волгоградцам, чем обернется перевод стрелок для здоровья и повседневной жизни, куда денется «лишний час» и что, по мнению врача-сомнолога, может примирить противников и сторонников перевода стрелок? Подробности - в видеоинтервью.
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|Газетный киоск
|24.03.2018 10:37
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют реабилитировать шесть водотоков реки Волга и построить 14 локальных очистных сооружений на территории Волгограда в рамках проекта "Оздоровление Волги". Об этом сообщила в пятницу на форуме "Экология" заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. "Еще одна проблема, которая у нас есть, - это загрязнение реки Волги шестью водотоками на территории Волгограда <...> Именно в целях сохранения этих водных объектов и предотвращения сбросов загрязненных вод в реку Волга планируется осуществить экологическую реабилитацию указанных рек и строительство 14 локальных очистных сооружений. Это все будет происходить в рамках приоритетного проекта по...
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|Происшествия
|24.03.2018 10:16
Три человека, в том числе ребенок, были сбиты машиной в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне на улице Курчатова под колеса “Renault Sandero” попали семилетняя девочка, а также 35-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ЧП мужчина с травмами госпитализирован. Девочку и женщину на месте осмотрели врачи и они отправились домой.
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