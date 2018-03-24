Четыре человека попали в больницу после ДТП на трассе “Волгоград-Астрахань”

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в аварии на трассе “Волгоград-Астрахань” Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, накануне в двух километрах от села Заплавное столкнулись три автомобиля. В ДТП множественные травмы получили 55-летняя женщина и трое мужчин 49, 56 и 57 лет. Пострадавшие госпитализированы.

Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по региону, на данный момент известно, что 49-летний водитель “Datsun on-DO”, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в “Renault Logan”, за рулем которого был 34-летний мужчина, а затем столкнулся с автомашиной “Ладой Самарой"”. Отечественной легковушкой управлял 57-летний автолюбитель. Травмы получили водители и пассажиры “Datsun” и “Лады”.







