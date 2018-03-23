Один человек погиб и один пострадал при аварии скутера в Волгограде

Подозреваемого в разбойном нападении 17-летнего учащегося техникума задержали в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, молодой человек напал на своего сверстника - студента одного из волгоградских вузов. Угрожая ножом и лопатой для уборки снега он отнял у него мобильный телефон. Подозреваемый признался в нападении и рассказал стражам порядка, что все произошло спонтанно. Он вместе с двумя приятелями шел домой, а по дороге встретил свою “жертву” и решил разжиться деньгами. Но у парня ничего кроме телефона в карманах не оказалось. Теперь любителю легкой наживы грозит до 10 лет тюрьмы за разбой. Сейчас злоумышленник находится под стражей. ...

Прочитана: 2940 раз