В Волгограде сотрудник ФСИН вымогал взятку со строителя объекта ЧМ-2018

Сотрудник лечебно-исправительного учреждения, располагающегося в Дзержинском районе, Роман Битюков задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Как сообщил ИА “Высота 102” источник в правоохранительных органах, сотрудник ФСИН был задержан накануне при получении (под наблюдением правоохранителей) 80 тысяч рублей. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, между учреждением ФСИН и предпринимателем осенью 2017 года был подписан контракт по привлечению заключенных к работам на одном из объектов ЧМ-2018. Битюков, в обязанности которого входили конвоирование и надзор над ними, попытался получить с коммерсанта дополнительную оплату своих “услуг”.

Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф до 8 миллионов рублей.