Лучшие кардиологи России приехали в Волгоград

Сегодня в городе-герое начал свою работу конгресс Российского кардиологического общества «Кардиология 2018 – профессиональное образование, наука и инновации». Лучшие кардиологи страны в течение двух дней обсудят вопросы диагностики, лечения и профилактики болезней сердца. В церемонии открытия приняли участие президент Российского кардиологического общества, академик РАМН Евгений Шляхто, депутат Государственной думы Нина Черняева, председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова и руководитель облздрава Анатолий Себелев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу облдумы.Волгоград в этом году стал первой площадкой, которая принимает сообщество кардиологов такого уровня. Конгресс проводится с целью реализации государственной политики по модернизации здравоохранения, содействия повышению качества оказания специализированной помощи населению, снижения заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Программа конгресса включает в себя крупные научно-практические конференции, симпозиумы, мастер-классы, лекции и круглые столы, которые будут проводить в том числе и ведущие волгоградские ученые Владимир Петров, Сергей Недогода, Михаил Стоценко, Юрий Лопатин, а также главный внештатный кардиолог Виталий Иваненко.По словам председателя парламентского комитета по охране здоровья Натальи Семеновой, это мероприятие наиболее влиятельного профессионального объединения медиков является самым крупным и значимым ежегодным событием для российских кардиологов и врачей, смежных с кардиологией специальностей. «Для волгоградского региона - это большая честь принимать лучших кардиологов Российской Федерации, потому что наши врачи заинтересованы в получении информации о новейших достижениях в кардиологии. Данная встреча позволит не только обменяться опытом, но и выполнить обозначенные президентом Владимиром Путиным задачи о вхождении России в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет»,- отметила депутат.Напомним, в Волгоградской области в результате проводимых мероприятий показатель смертности от болезней системы кровообращения по итогам 2017 года снизился на 4,4%. Существенное улучшение одного из основных демографических показателей произошло благодаря начатой системной работе по наведению порядка в здравоохранении и повышению качества медицинского обслуживания жителей региона. Такие задачи в 2014 году поставил губернатор Андрей Бочаров. Для эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний увеличены объемы финансирования специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Всего в 2018 году запланировано провести 1,8 тысячи стентирований при остром коронарном синдроме. Примечательно, что ещё десять лет назад проводилось порядка 100 таких операций в год. Сегодня дорогостоящие микрооперации на сердце проводятся в круглосуточном режиме в четырех больницах Волгограда – больнице №25, клинике №1 медуниверситета, областной больнице № 1 и Волгоградском областном кардиоцентре.По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, на сегодняшний день разработана «дорожная карта» по дооснащению специализированных отделений для лечения сосудистых катастроф на базе межрайонных центров в Михайловке, Камышине, Волжском — их создание обеспечит полное покрытие области сосудистыми отделениями и центрами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Например, на оснащение межрайонного сосудистого центра в Камышине в 2017 году было направлено порядка 7 миллионов рублей. На эти средства закуплены мониторы, дефибрилляторы, УЗИ-аппараты. В ближайшее время еще 14 миллионов рублей будет направлено на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких. На приобретение оборудования в сосудистый центр Михайловки будет выделено порядка 20 миллионов рублей, столько же направят на проведение ремонта.