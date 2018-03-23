Один человек погиб, а двое, в том числе ребенок, пострадали, по предварительным данным, в аварии в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня около 10 часов утра на улице Лазоревой, недалеко от остановки "Вторчермет", столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В ДТП получили травмы семилетняя девочка и 50-летний мужчина. Они госпитализированы. От полученных ран на месте трагедии погибла 30-летняя женщина. Все они находились в легковом авто. В автобусе никто не пострадал. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется.