"Ротор-Волгоград" победил лидера ФНЛ "Енисея" - 1:0

Матч 29 тура ФНЛ Фонбет Первенства России по футболу завершился победой команды “Ротор-Волгоград”, сообщает ИА “Высота 102”. Домашняя встреча с нынешним лидером первенства - красноярским клубом “Енисей” прошла в Астрахани на стадионе “Центральный”. Провести игру в Волгограде снова не позволила погода.

Первый тайм начался с атак футболистов “Енисея”, но затем темп игры чаще стал задавать “Ротор-Волгоград”. “Енисей” же больше играл в обороне. Так, опаснейший момент хозяева поля создали у ворот красноярцев на 24 минуте. Но мяч, посланный в ворота полузащитником “Ротора-Волгограда” Мухаммадом Султоновым, смог “взять” голкипер красноярцев Михаил Филиппов. На 32 минуте волгоградцы также атаковали ворота гостей, этот мяч снова поймал голкипер “Енисея”. А меньше чем через минуту уже красноярцы штурмовали ворота волгоградцев, однако тоже неудачно. На перерыв команды ушли, так и не открыв счет.

На 80 минуте вратарь “Ротора-Волгограда” Николай Заболотный не дал капитану красноярской команды Егору Иванову открыть счет. Ситуация изменилась в добавленное время - на 1 минуте гол в ворота "Енисея" забил защитник "Ротора-Волгограда" Игорь Климов.

Отметим, что к началу встречи “Ротор-Волгоград” с 26 очками находился на 18 строчке турнирной таблицы, а “Енисей”, на счету которого 65 очков, занимал первую позицию.



