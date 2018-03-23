









Кулинарный конкурс “Готовим футбол” проходит сейчас в Дзержинском районе, сообщает ИА “Высота 102”. Десять команд, которые состоят в основном из учащихся волгоградских колледжей и техникумов, соревнуются в приготовлении национальных блюд гостей матчей ЧМ-2018, которые пройдут в Волгограде этим летом. Посетители спортивно-кулинарного праздника, проходящего на 3 этаже ТРК “Парк Хаус”, смогли познакомиться с кухнями Японии, Польши, Саудовской Аравии, Египта, Англии и Туниса. Самой популярной оказалась английская кухня - кушанья туманного Альбиона приготовили сразу три команды. Национальные блюда Туниса и Японии представили по две группы. По словам участников конкурса, самыми трудоемкими стали кулинарные украшения - “Биг-Бен” из марципана и попкорна, а также приготовленный из карамели сидящий под деревом бедуин. На их создание ушла целая неделя. В жюри вошли специалисты-представители известных брендов общепита - партнеров конкурса.

Кроме того, гостей праздника ждала обширная программа: танцевальные, вокальные и музыкальные номера учащихся детской школы искусств №5 и волгоградских молодежных коллективов.











