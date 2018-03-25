Волгоградскую область обязали вернуть 1 миллион рублей Фонду ЖКХ





По решению правления Фонда ЖКХ Волгоградской области необходимо вернуть в федеральный бюджет 1 миллион рублей за указание недостоверных данных в отчете о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств госкорпорации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Фонд ЖКХ, где рассмотрели годовую отчетность региона за 2017 год о программе переселения граждан из аварийного жилья за 2013-2017 годы. На основании анализа отчетов о расходовании средств установлено, что по заявкам 2014-2016 годов в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда расходование средств, предусмотренных программой, не завершено.









Также Волгоградской областью представлена информация о наличии аварийного жилищного фонда общей площадью 3,03 тыс. кв.м., переселение 165 граждан из которого в рамках реализации программы не завершено по причинам, предусмотренным частью 14 статьи 16 Федерального закона №185-ФЗ (сроки принятия наследства, неизвестность места пребывания гражданина, наличие судебного спора и т.д). При рассмотрении отчета о ходе реализации программы выявлена необходимость внесения корректировок в отчетность региона по итогам завершения мероприятий этапов 2015-2016 и 2016-2017 годов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассмотренную правлением госкорпорации 24 октября 2017 года.

Тем не менее, в конечном итоге правлением Фонда ЖКХ были приняты отчеты региона о ходе реализации программы, о расходовании средств и о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств госкорпорации. Мероприятия этапов 2015-2016 и 2016-2017 годов региональной адресной программы Волгоградской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признаны завершенными в полном объеме.





Согласно решению правления Фонда ЖКХ Волгоградской области также необходимо обеспечить проведение мероприятий, направленных на завершение расселения граждан из аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого не завершено по указанным выше причинам. И предоставлять в госкорпорацию ежеквартальные отчеты о проведении этой работы.

Напомним, за пять лет в Волгоградской области из ветхого жилья в новостройки переехали пять тысяч человек. С помощью средств федерального Фонда ЖКХ в регионе расселили 79 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Однако окончание программы переселения в регионе не обошлось без скандалов. Так, в городах Калач-на-Дону и Краснослободске осенью прошлого года после пышного показного новоселья под видеокамерами и с участием заместителя губернатора Волгоградской области Валентины Гречины люди еще некоторое время не могли попасть в свои квартиры. Строители в спешном порядке доделывали свою работу, в результате не обошлось без брака и недоделок. В частности, в настоящее время администрация городского поселения Калач-на-Дону судится с застройщиком именно по этому поводу.



