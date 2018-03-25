|Общество
|26.03.2018 06:08
Волгоградскую область обязали вернуть 1 миллион рублей Фонду ЖКХ
По решению правления Фонда ЖКХ Волгоградской области необходимо вернуть в федеральный бюджет 1 миллион рублей за указание недостоверных данных в отчете о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств госкорпорации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Фонд ЖКХ, где рассмотрели годовую отчетность региона за 2017 год о программе переселения граждан из аварийного жилья за 2013-2017 годы. На основании анализа отчетов о расходовании средств установлено, что по заявкам 2014-2016 годов в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда расходование средств, предусмотренных программой, не завершено.
Также Волгоградской областью представлена информация о наличии аварийного жилищного фонда общей площадью 3,03 тыс. кв.м., переселение 165 граждан из которого в рамках реализации программы не завершено по причинам, предусмотренным частью 14 статьи 16 Федерального закона №185-ФЗ (сроки принятия наследства, неизвестность места пребывания гражданина, наличие судебного спора и т.д). При рассмотрении отчета о ходе реализации программы выявлена необходимость внесения корректировок в отчетность региона по итогам завершения мероприятий этапов 2015-2016 и 2016-2017 годов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассмотренную правлением госкорпорации 24 октября 2017 года.
Тем не менее, в конечном итоге правлением Фонда ЖКХ были приняты отчеты региона о ходе реализации программы, о расходовании средств и о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств госкорпорации. Мероприятия этапов 2015-2016 и 2016-2017 годов региональной адресной программы Волгоградской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признаны завершенными в полном объеме.
Согласно решению правления Фонда ЖКХ Волгоградской области также необходимо обеспечить проведение мероприятий, направленных на завершение расселения граждан из аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого не завершено по указанным выше причинам. И предоставлять в госкорпорацию ежеквартальные отчеты о проведении этой работы.
Напомним, за пять лет в Волгоградской области из ветхого жилья в новостройки переехали пять тысяч человек. С помощью средств федерального Фонда ЖКХ в регионе расселили 79 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Однако окончание программы переселения в регионе не обошлось без скандалов. Так, в городах Калач-на-Дону и Краснослободске осенью прошлого года после пышного показного новоселья под видеокамерами и с участием заместителя губернатора Волгоградской области Валентины Гречины люди еще некоторое время не могли попасть в свои квартиры. Строители в спешном порядке доделывали свою работу, в результате не обошлось без брака и недоделок. В частности, в настоящее время администрация городского поселения Калач-на-Дону судится с застройщиком именно по этому поводу.
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|25.03.2018 13:26
ФИФА: Финал Кубка России на «Волгоград Арене» - хорошая возможность протестировать стадион по максимуму
Проведение на «Волгоград Арене» 9 мая этого года финала Кубка России по футболу - хорошая возможность протестировать стадион по максимуму перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил в Волгограде директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Он отметил, что последний тестовый матч самый важный, так как именно он позволит оценить готовность стадиона к мундиалю. Всего до начала чемпионата на волгоградском стадионе пройдут три тестовых матча - 21 апреля, 2 и 9 мая. Сегодня на стадионе работает экспертная комиссия ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», которые оценивают...
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|25.03.2018 12:48
Инспекторы ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», осмотревшие сегодня стадион «Волгоград Арена», выразили удовлетворение по поводу построенного спортивного объекта к предстоящим играм ЧМ-2018 в России, сообщает ИА «Высота 102». Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что стадион в Волгограде - просторный и солнечный, в нем «хорошо дышится». «Есть мелкие недостатки, но я уверен, что к тестовым матчам они будут устранены»,- сказал Смит. В целом он отметил, что Волгоград сумел воспользоваться возможностями, которые даёт чемпионат мира, провести масштабные преобразования и показать себя с лучшей стороны. Отметим, что в...
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|Расследования
|25.03.2018 11:33
Сотрудники регионального следственного комитета проводят проверку обстоятельств гибели 8-летней девочки в Дзержинском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая. По поступившим сведениям, сегодня в 6 часов утра девочке стало плохо. Она задыхалась и потеряла сознание, ее мама вызвала скорую помощь. Прибывшая на место бригада медиков провела реанимационные мероприятия, но они результатов не дали. Ребёнок скончался дома. Известно, что три дня назад у нее поднялась температура, затем начался кашель. Сообщается также, что семья благополучная и на учете не состоит.
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|25.03.2018 10:26
В Волгограде озвучены итоги рейтингового голосования за лучшие дизайн-проекты благоустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, по итогам опроса будет сформирована пятилетняя программа обустройства современной городской среды. Напомним, опрос населения был проведен 18 марта в день выборов президента России прямо на участках для голосования. Лидерами рейтинга стали два проекта благоустройства - поймы реки Царица и ее склонов. В прошлом году в пойме появилась зеленая зона с фонтаном, лавочками, детской площадкой. В 2018 году на участке от интерактивного музея «Россия – моя история» и до Астраханского...
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|Происшествия
|25.03.2018 10:03
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в аварии на трассе “Волгоград-Астрахань” Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, накануне в двух километрах от села Заплавное столкнулись три автомобиля. В ДТП множественные травмы получили 55-летняя женщина и трое мужчин 49, 56 и 57 лет. Пострадавшие госпитализированы. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по региону, на данный момент известно, что 49-летний водитель “Datsun on-DO”, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в “Renault Logan”, за рулем которого был 34-летний мужчина, а затем столкнулся с автомашиной “Ладой Самарой"”. Отечественной легковушкой управлял 57-летний автолюбитель. Травмы получили водители и...
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|Происшествия
|25.03.2018 10:02
Девятилетняя школьница умерла в Дзержинском районе после нескольких дней болезни. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, около шести утра бригада скорой помощи прибыла к одному из домов на улице Симонова. К этому моменту маленькая пациентка уже умерла. По словам родителей девочки, она жаловалась на плохое самочувствие в течение трех дней, но так как температуры не было, за помощью врачей они не обращались. Все это время они занимались самолечением ребенка.
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|Телекурьер
|25.03.2018 06:06
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