В Волгоградской области планируют очистить шесть рек по проекту оздоровления Волги









МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют реабилитировать шесть водотоков реки Волга и построить 14 локальных очистных сооружений на территории Волгограда в рамках проекта "Оздоровление Волги". Об этом сообщила в пятницу на форуме "Экология" заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева.

"Еще одна проблема, которая у нас есть, - это загрязнение реки Волги шестью водотоками на территории Волгограда <...> Именно в целях сохранения этих водных объектов и предотвращения сбросов загрязненных вод в реку Волга планируется осуществить экологическую реабилитацию указанных рек и строительство 14 локальных очистных сооружений. Это все будет происходить в рамках приоритетного проекта по оздоровлению Волги за счет средств федерального и областного бюджета", - сказала она.

Соловьева пояснила, что эти реки испытывают сильное антропогенное воздействие. Во время дождей на территории застроенных районов Волгограда в них попадают поверхностные стоки со значительной концентрацией загрязняющих веществ.

Министерство природных ресурсов и экологии весной 2017 года внесло федеральный проект "Оздоровление Волги" в правительство РФ. Бюджет проекта - 257 млрд рублей до 2025 года.

В результате реализации планируют на 4,5 куб. км сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.

IX международный форум "Экология" проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Цель форума - содействие созданию и развитию благоприятных условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.



