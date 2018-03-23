|Происшествия
|24.03.2018 10:16
В Волгограде автоледи сбила на “зебре” троих пешеходов
Три человека, в том числе ребенок, были сбиты машиной в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне на улице Курчатова под колеса “Renault Sandero” попали семилетняя девочка, а также 35-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ЧП мужчина с травмами госпитализирован. Девочку и женщину на месте осмотрели врачи и они отправились домой.
Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнению
Студент из Волгограда заочно познакомил Владимира Путина с роботом для сбивания сосулек
Плюшки и пляски: в Волгоградской области день выборов президента проходит бодро
Решение, принятое на областном референдуме, является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Так гласит статья 52 закона...
(На фото: слева Давид Азарян) Рассказать президенту России Владимиру Путину о своих научных разработках удалось студенту ВолгГТУ Давиду...
С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Спорт
|24.03.2018 12:53
Матч 29 тура ФНЛ Фонбет Первенства России по футболу завершился победой команды “Ротор-Волгоград”, сообщает ИА “Высота 102”. Домашняя встреча с нынешним лидером первенства - красноярским клубом “Енисей” прошла в Астрахани на стадионе “Центральный”. Провести игру в Волгограде снова не позволила погода. Первый тайм начался с атак футболистов “Енисея”, но затем темп игры чаще стал задавать “Ротор-Волгоград”. “Енисей” же больше играл в обороне. Так, опаснейший момент хозяева поля создали у ворот красноярцев на 24 минуте. Но мяч, посланный в ворота полузащитником “Ротора-Волгограда” Мухаммадом Султоновым, смог “взять” голкипер красноярцев Михаил Филиппов. На 32 минуте волгоградцы также атаковали ворота гостей, этот мяч снова...
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|Я так думаю
|24.03.2018 11:08
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Новое время обернется для жителей Волгоградской области "симптомом понедельника"
Волгоградский врач невролог-сомнолог Алексей Катышев проанализировал итоги прошедшего в регионе референдума по выбору часового пояса и предупредил жителей области о негативных последствиях принятого решения. Как рассказал Алексей Михайлович в программе ИА "Высота 102" "Я так думаю", минусов в переводе стрелок гораздо больше, чем ожидаемых плюсов. Почему жители районов и городских округов по-разному голосовали за часовой пояс, что такое - "симптом понедельника", который грозит волгоградцам, чем обернется перевод стрелок для здоровья и повседневной жизни, куда денется «лишний час» и что, по мнению врача-сомнолога, может примирить противников и сторонников перевода стрелок? Подробности - в видеоинтервью.
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|Общество
|24.03.2018 10:45
Воздушный “танец” беспилотных летательных аппаратов волгоградцы увидят несмотря на капризы погоды. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, погода не изменила программу проведения пожарно-спасательного флешмоба “Хоровод безопасности”. В 11:00 на верхней террасе набережной откроется выставка современной и старинной пожарной и водно-спасательной техники, начнутся конкурсы, танцы, состязания по пожарному кроссфиту. Также перед зрителями выступит группа беспилотной авиации областного ГУ МЧС России. В эти минуты на набережной завершаются последние приготовления.
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|Газетный киоск
|24.03.2018 10:37
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют реабилитировать шесть водотоков реки Волга и построить 14 локальных очистных сооружений на территории Волгограда в рамках проекта "Оздоровление Волги". Об этом сообщила в пятницу на форуме "Экология" заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. "Еще одна проблема, которая у нас есть, - это загрязнение реки Волги шестью водотоками на территории Волгограда <...> Именно в целях сохранения этих водных объектов и предотвращения сбросов загрязненных вод в реку Волга планируется осуществить экологическую реабилитацию указанных рек и строительство 14 локальных очистных сооружений. Это все будет происходить в рамках приоритетного проекта по...
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|Происшествия
|24.03.2018 09:03
Три человека, в том числе двое детей, пострадали от отравления угарным газом в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП произошло накануне около девяти часов вечера в одной из квартир дома №11 по улице Быкова. От действия токсина пострадали 12-летний мальчик и 2-летняя девочка, а также 32-летняя женщина. Они госпитализированы в БСМП №25. По оценкам специалистов, отравление у всех средней тяжести.
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|Общество
|24.03.2018 08:23
Сегодня, 24 марта, отмечает свое 70-летие выдающийся нейрохирург, «Заслуженный врач РФ» Александр Юрьевич Черных. Почти полвека этот замечательный человек не расстается с любимой профессией, спасая жизни, ставя людей на ноги. Нейрохирургов называют богами медицины, ведь они ежедневно имеют дело с тончайшей структурой человеческого тела — мозгом и нервной системой. От их мастерства и профессионализма зависит не только сохранение жизни пациента, но и то, какой она будет после лечения, сможет ли человек вести ее полноценно, или станет обузой для себя и близких. Черных Александр Юрьевич по праву считается одним из ведущих нейрохирургов Волгоградской области. Трудно переоценить его...
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|Культура
|24.03.2018 07:49
Четвертый российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF) откроется в Волгограде 6 апреля в кинотеатре «Пять звезд-Волгоград» комедией «Закону тут не место». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, будут показаны лучшие итальянские фильмы. Среди них - новый комедийный шедевр Массимо Гаудиозо «Большая афера в маленьком городе», романтическая комедия «Из Неаполя с любовью» Джанлуки Анcанелли, неореалистическая мелодрама Микеле Плачидо «7 минут», романтическое роуд-муви «В дорогу с Тарантеллой» Сальваторе Аллокка, фильм для всей семьи «Прогулка по Риму». Не менее трогательная римская история — «Мария и Рим», а программа короткого метра будет состоять из двух альманахов: «Маленькое кино» —...
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|Аналитика
|23.03.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: билеты на тестовые матчи на новом стадионе «Волгоград Арена» уже можно купить - продажи открыты футбольным клубом «Ротор-Волгоград». По следам митинга в Даниловском районе Волгоградской области: директор кадетской школы, которого изо всех сил поддерживали односельчане, не смог добиться в областном суде отмены увольнения. Раскопали, ликвидировали порыв, заасфальтировали: старый водовод под проспектом Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда должен продержаться до замены. Мнение специалиста: скоро жители Волгоградской области ощутят на себе все прелести смены часового пояса в регионе. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10,...
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|Спорт
|23.03.2018 18:23
Сегодня Роза Владимировна Голева, жительница Волжского, которой 27 марта исполнится 73 года, получила «золотую» награду – знак ГТО по итогам 2017 года. Самой младшей участнице, Марии Кирьяновой, - 15 лет, у нее тоже «золото». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, всего на «золотой» знак нормативы сдали 190 волжан. «Серебряный» и «бронзовый» получили 271 и 184 жителя Волжского соответственно. В прошлом году в сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» приняли участие более пяти тысяч волжан. Кроме того, в Волжском проводились зимние и летние...
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|Аналитика
|23.03.2018 17:16
Зарплаты служащих органов исполнительной власти Волгоградской области по итогам 2017 года оказались ниже жалованья их коллег из трех регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, средний размер зарплат чиновников Волгоградской области составил 49701 рубль. Лидером по этому показателю стал Краснодарский край – 54629 рублей. Второе место заняла Ростовская область – 54398 рублей, за ней следует Севастополь – 49925 рублей. Таким образом, по уровню зарплат госслужащие органов исполнительной власти Волгоградской области – лишь на четвертом месте. При том, что несколько лет волгоградские чиновники возглавляли «почетный список» по уровню своей зарплаты. Интересно, что лишь в двух регионах...
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|Происшествия
|23.03.2018 16:32 (Обновлено: 23.03.2018 16:35)
Подозреваемого в разбойном нападении 17-летнего учащегося техникума задержали в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, молодой человек напал на своего сверстника - студента одного из волгоградских вузов. Угрожая ножом и лопатой для уборки снега он отнял у него мобильный телефон. Подозреваемый признался в нападении и рассказал стражам порядка, что все произошло спонтанно. Он вместе с двумя приятелями шел домой, а по дороге встретил свою “жертву” и решил разжиться деньгами. Но у парня ничего кроме телефона в карманах не оказалось. Теперь любителю легкой наживы грозит до 10 лет тюрьмы за разбой. Сейчас злоумышленник находится под стражей. ...
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|Борьба с коррупцией
|23.03.2018 16:15
В Волгоградской области председатель думы городского поселения задержан по подозрению в получении взятки
Председатель думы Краснослободского городского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области Андрей Бондарев задержан по подозрению в получении взятки. По предварительным данным, как сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, Андрей Бондарев получил 200 тысяч рублей за помощь в оформлении земельного участка. 45-летний Андрей Бондарев является членом партии «Единая Россия», по образованию он – учитель физкультуры-тренер. Согласно декларации о его доходах за 2016 год, опубликованной на сайте представительного органа, председатель думы заработал около 700 тысяч рублей. При этом список его недвижимого и движимого имущества впечатляет. Так, в его собственности – 7 земельных участков, два жилых дома, квартира, автомобиль УАЗ"Патриот", две...
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|Газетный киоск
|23.03.2018 16:02
Газета «Спорт-Экспресс», № 7590, 23.03.2018, в сокращении. В январе 2017-го Слуцкий на собственные средства открыл детскую футбольную академию в Волгограде. Сейчас в ней бесплатно занимаются 250 детей. Они обеспечены всем необходимым, их обучают перспективные тренеры, они регулярно ездят на турниры в другие города. По идее появление новой школы футбола должно было вызвать в городе и регионе воодушевление и надежду. Здесь строится шикарный стадион к ЧМ-2018, но других поводов для радости нет: выступающему в ФНЛ "Ротору" далеко до самого себя образца 1990-х, а о детском футболе красноречиво говорит вот такой факт – впервые за много-много лет в миллионнике...
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|Происшествия
|23.03.2018 16:00
В Ворошиловском районе полицейские задержали детского врача, 26-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сбыте сильнодействующих наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по г. Волгограду и отделов полиции №3 Дзержинского района, №5 Ворошиловского задержали его с поличным. Позже в его автомашине была изъята еще партия запрещенного вещества. Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, врачу-ортопеду грозит срок от десяти до двадцати лет. Задержанный заключен под стражу.
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|Общество
|23.03.2018 15:50
В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в Республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег с дождем при минусовой температуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ «Упрдор «Азов», сложности ожидаются и на трассах. Подрядные организации, ответственные за содержание федеральных автодорог в регионах, предупреждены и приведены в состояние повышенной готовности. Сейчас на трассах, подведомственных ФКУ Упрдор «Азов», дежурит 73 единицы техники (36 в Ростовской области, 10 - в Волгоградской и 27 в Калмыкии). Общий резерв технопарка в трех регионах составляет 217 единиц (в Ростовской области – 106, в Волгоградской области...
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24 марта 12:53
24 марта 11:08
24 марта 10:45
24 марта 10:16
В Волгограде автоледи сбила на “зебре” троих пешеходов
24 марта 07:49
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23 марта 16:15
23 марта 15:50
23 марта 15:48
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