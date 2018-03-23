Сегодня Роза Владимировна Голева, жительница Волжского, которой 27 марта исполнится 73 года, получила «золотую» награду – знак ГТО по итогам 2017 года. Самой младшей участнице, Марии Кирьяновой, - 15 лет, у нее тоже «золото».

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, всего на «золотой» знак нормативы сдали 190 волжан. «Серебряный» и «бронзовый» получили 271 и 184 жителя Волжского соответственно. В прошлом году в сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» приняли участие более пяти тысяч волжан. Кроме того, в Волжском проводились зимние и летние фестивали «ГТО».

На фото Роза Владимировна Голева (слева).