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Спорт
 23.03.2018 18:23

В Волгоградской области нормы ГТО на золотой значок сдают пенсионеры и подростки


Сегодня Роза Владимировна Голева, жительница Волжского, которой 27 марта исполнится 73 года, получила «золотую» награду – знак ГТО по итогам 2017 года. Самой младшей участнице, Марии Кирьяновой, - 15 лет, у нее тоже «золото».
Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, всего на «золотой» знак нормативы сдали 190 волжан. «Серебряный» и «бронзовый» получили 271 и 184 жителя Волжского соответственно. В прошлом году в сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» приняли участие более пяти тысяч волжан. Кроме того, в Волжском проводились зимние и летние фестивали «ГТО».  
На фото Роза Владимировна Голева (слева).
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Аналитика 23.03.2018 17:16

Зарплаты служащих органов исполнительной власти Волгоградской области по итогам 2017 года оказались ниже жалованья их коллег из трех регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, средний размер зарплат чиновников Волгоградской области составил 49701 рубль. Лидером по этому показателю стал Краснодарский край – 54629 рублей. Второе место заняла Ростовская область – 54398 рублей, за ней следует Севастополь – 49925 рублей. Таким образом, по уровню зарплат госслужащие органов исполнительной власти Волгоградской области – лишь на четвертом месте. При том, что несколько лет волгоградские чиновники возглавляли «почетный список» по уровню своей зарплаты. Интересно, что лишь в двух регионах...
Прочитана: 1623 раз
Происшествия 23.03.2018 16:32 (Обновлено: 23.03.2018 16:35)

Подозреваемого в разбойном нападении 17-летнего учащегося техникума задержали в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, молодой человек напал на своего сверстника - студента одного из волгоградских вузов. Угрожая ножом и лопатой для уборки снега он отнял у него мобильный телефон. Подозреваемый признался в нападении и рассказал стражам порядка, что все произошло спонтанно. Он вместе с двумя приятелями шел домой, а по дороге встретил свою “жертву” и решил разжиться деньгами. Но у парня ничего кроме телефона в карманах не оказалось. Теперь любителю легкой наживы грозит до 10 лет тюрьмы за разбой. Сейчас злоумышленник находится под стражей. ...
Прочитана: 1009 раз
Борьба с коррупцией 23.03.2018 16:15

В Волгоградской области председатель думы городского поселения задержан по подозрению в получении взятки Председатель думы Краснослободского городского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области Андрей Бондарев задержан по подозрению в получении взятки. По предварительным данным, как сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, Андрей Бондарев получил 200 тысяч рублей за помощь в оформлении земельного участка.  45-летний Андрей Бондарев является членом партии «Единая Россия», по образованию он – учитель физкультуры-тренер. Согласно декларации о его доходах за 2016 год, опубликованной на сайте представительного органа, председатель думы заработал около 700 тысяч рублей. При этом список его недвижимого и движимого имущества впечатляет. Так, в его собственности – 7 земельных участков, два жилых дома, квартира, автомобиль УАЗ"Патриот", две...
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Газетный киоск 23.03.2018 16:02

Леонид Слуцкий: Для спортивных чиновников Волгограда нашей школы как будто бы нет Газета «Спорт-Экспресс», № 7590, 23.03.2018, в сокращении.   В январе 2017-го Слуцкий на собственные средства открыл детскую футбольную академию в Волгограде. Сейчас в ней бесплатно занимаются 250 детей. Они обеспечены всем необходимым, их обучают перспективные тренеры, они регулярно ездят на турниры в другие города. По идее появление новой школы футбола должно было вызвать в городе и регионе воодушевление и надежду. Здесь строится шикарный стадион к ЧМ-2018, но других поводов для радости нет: выступающему в ФНЛ "Ротору" далеко до самого себя образца 1990-х, а о детском футболе красноречиво говорит вот такой факт – впервые за много-много лет в миллионнике...
Прочитана: 2095 раз
Происшествия 23.03.2018 16:00

В Волгограде за сбыт наркотиков задержан детский врач-ортопед В Ворошиловском районе полицейские задержали детского врача, 26-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сбыте сильнодействующих наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по г. Волгограду и отделов полиции №3 Дзержинского района, №5 Ворошиловского задержали его с поличным. Позже в его автомашине была изъята еще партия запрещенного вещества.  Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, врачу-ортопеду грозит срок от десяти до двадцати лет. Задержанный заключен под стражу.
Прочитана: 4966 раз
Общество 23.03.2018 15:50

На Волгоградскую область надвигаются снег с дождем В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в Республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег с дождем при минусовой температуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ «Упрдор «Азов», сложности ожидаются и на трассах. Подрядные организации, ответственные за содержание федеральных автодорог в регионах, предупреждены и приведены в состояние повышенной готовности. Сейчас на трассах, подведомственных ФКУ Упрдор «Азов», дежурит 73 единицы техники (36 в Ростовской области, 10 - в Волгоградской и 27 в Калмыкии). Общий резерв технопарка в трех регионах составляет 217 единиц (в Ростовской области – 106,  в Волгоградской области...
Прочитана: 4284 раз
Общество 23.03.2018 15:48

Произведен перерасчет оплаты за отопление жителям 36 многоквартирных домов в станице Клетская после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сотрудники надзорного ведомства нашло нарушения в деятельности многоотраслевого МУП "Коммунальное хозяйство "Клетское" при начислении оплаты. Установлено, что предприятие рассчитало плату за отопление жителям 36 многоквартирных домов по завышенному нормативу потребления коммунальной услуги, что привело к значительному увеличению общей суммы оплаты за отопление. К примеру, в январе этого года одному из пенсионеров ст.Клетской за отопление вместо 1 900 рублей было начислено 2 800 рублей. В адрес директора ММУП "Коммунальное хозяйство" внесено представление об устранении выявленных...
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Общество 23.03.2018 15:11

Доска позора: Путь в тоннель пригородного вокзала Волгограда перекрывают грязные лужи Жители Волгограда и области из года в год наблюдают одну и ту же картину, которая появляется весной и осенью у подземного тоннеля на улице Балонина рядом с вокзалом пригородного сообщения.  Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, поток людей здесь в связи со строительством Комсомольского моста значительно увеличился, так как это - единственный путь, по которому можно добраться в заполотновскую часть города и на автовокзал. Или отсюда добраться до железнодорожного вокзала или в центр.    Но без резиновых сапог сделать это очень тяжело. «Может быть, власти или работники железной дороги обратят внимание на проблему и примут...
Прочитана: 1577 раз
Происшествия 23.03.2018 14:40

В Волгоградской области нашли тело пропавшего в свой день рождения 15-летнего школьника Сотрудники полиции сегодня обнаружили тело 15-летнего Артема Ожиганова, который бесследно пропал 16 марта в Волжском в день своего рождения. Как сообщила ИА "Высота 102" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова, тело подростка обнаружили в 10 км от Волжского по направлению к поселку Средняя Ахтуба в степной зоне. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет сделан вывод о причинах смерти подростка. На данный момент известно, что Артем Ожиганов ранее проживал с семьей в Средней Ахтубе, а затем они переехали в Волжский. Вероятно, что после празднования дня...
Прочитана: 10111 раз
Общество 23.03.2018 14:31

«Теперь у нас тут все на высшем уровне», - такими словами встретили съемочную группу ИА «Высота 102» жители дома №11 по улице Двинской. Почти 40 лет, со дня сдачи дома в эксплуатацию, они мучились с проблемой горячей воды. При открывании крана даже на полную мощность им приходилось, особенно по утрам, ждать от 10 минут до получаса, чтобы дождаться и сказать заветное: «Горяченькая, наконец-то, пошла». А, учитывая, что у многих стоят счетчики, платежи тоже были немалые.  ...
Прочитана: 584 раз
Экономика 23.03.2018 14:12

«Сады Придонья»: Питаться правильно – просто! Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и другие медицинские организации рекомендуют употреблять в день 5 порций (не менее 400 г) фруктов и овощей. Но как это обеспечить? Отличный вариант – фруктовые и овощные смузи. «Питаться правильно – просто!» — утверждают «Сады Придонья» в рекламной кампании Easy Смузи. И это действительно так.  Напомним, уникальный здоровый перекус Easy Смузи был выпущен компанией Сады Придонья в феврале 2017 года. Он состоит из 80% фруктовой или овощной части и 20% злаков, соответственно, богат пищевыми волокнами, а также не содержит добавленный сахар.  Продукт призван помочь жителям мегаполисов и активным последователям правильного питания перекусывать быстро, вкусно и с...
Прочитана: 711 раз
Происшествия 23.03.2018 13:25

Под Волгоградом столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие Авария с участием трех машин произошла в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, известно о двух пострадавших. По предварительным данным, это ребенок и женщина. ДТП произошло на 11 километре дороги "Волгоград-Ахтубинск", где столкнулись микроавтобус и две легковые машины.  Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель "ВАЗ-21099" пошла на обгон. Но увидев, что маневр не удался, попыталась вернуться на свою полосу. Там она врезалась в микроавтобус "ГАЗель". Обе машины вылетели на встречную полосу и столкнулись с "УАЗ "Патриот". На данный момент в полиции подтвердили сведения только...
Прочитана: 2429 раз
Экономика 23.03.2018 12:59

Севергазбанк (ПАО «БАНК СГБ») снизил ставку по потребительским кредитам. Кредиты наличными и на рефинансирование имеющихся кредитов теперь доступны по единой ставке 10,9%* годовых. Снижение ставки распространено на кредиты на сумму от 250 000 рублей при сроке кредитования 2-5 лет. Для оформления кредита не требуются поручители или иное обеспечение. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка. «Преимущество нашего нового предложения в том, что ставка 10,9% является единой и не зависит от каких-либо дополнительных факторов. Это позволяет клиенту лучше рассчитывать свои финансовые возможности, — отмечает заместитель председателя правления Севергазбанка Сергей Тишко. — Клиенты ценят честность, поэтому мы выдаем кредит именно...
Прочитана: 863 раз
Общество 23.03.2018 12:38

В Волгограде новые трамваи из Челябинской области прошли ночные испытания Трамвайный поезд из двух новых вагонов, прибывших в начале марта в Волгоград с Урала, накануне поздно вечером под управлением водителя-испытателя проследовал из депо в Краснооктябрьском районе до разворотного кольца «ВгТЗ» и обратно. В ходе тестового заезда трамваи совершали остановки на всех станциях. Пробный заезд не препятствовал движению других трамваев – выход новой техники был подстроен под расписание движения по маршрутам №13 и СТ, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.  В ходе проведения тестового заезда специалисты МУП «Метроэлектротранс» и водитель-испытатель проверили работоспособность всех систем новых трамваев, оценили плавность хода, в том числе, разгона и торможения, и эргономику водительской...
Прочитана: 2051 раз
Общество 23.03.2018 12:22

Председатель ТСЖ "Красный дом" оштрафован судом на 5 тысяч рублей за игнорирование обращения собственника жилья. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Основанием для привлечения председателя ТСЖ к административной ответственности послужили материалы проверки прокуратуры Красноармейского района. Установлено, что вопреки требованиям жилищного законодательства он не предоставил собственнику запрашиваемую им информацию о деятельности товарищества. В ответе председателя ТСЖ, который, к тому же, был подготовлен с нарушением сроков, не содержал информации, которую запрашивал собственник жилья.
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