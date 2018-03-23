В Волгограде пройдет фестиваль итальянского кино

Четвертый российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF) откроется в Волгограде 6 апреля в кинотеатре «Пять звезд-Волгоград» комедией «Закону тут не место». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, будут показаны лучшие итальянские фильмы. Среди них - новый комедийный шедевр Массимо Гаудиозо «Большая афера в маленьком городе», романтическая комедия «Из Неаполя с любовью» Джанлуки Анcанелли, неореалистическая мелодрама Микеле Плачидо «7 минут», романтическое роуд-муви «В дорогу с Тарантеллой» Сальваторе Аллокка, фильм для всей семьи «Прогулка по Риму». Не менее трогательная римская история — «Мария и Рим», а программа короткого метра будет состоять из двух альманахов: «Маленькое кино» — сборник лучших короткометражек, снятых студентами Римского Экспериментального Центра Кинематографии и альманаха «Вчера, сегодня, завтра», в котором представлены лучшие итальянские шорт-комедии и мелодрамы. Бонусом станет ставшая классикой короткого метра мелодрама «Письмо», открывшая миру талант Валерио Мастандреа. Среди специальных событий кинофестиваля также показ внеконкурсного фильма — хулиганской романтической комедии «Между нами, девочками» Кристины Коменчини.

Закроется фестиваль 15 апреля не менее громкой премьерой: фильмом-триумфатором Венецианского кинофестиваля «Неделимые» Эдоардо Де Анджелиса. Пронзительная история о свободе и настоящей любви стала триумфатором 73-го Венецианского кинофестиваля, обладателем итальянского «Золотого Глобуса», девяти премий «Давид ди Донателло», призером и номинантом почти 100 кинофестивалей.

Все показы при поддержке посольства Италии пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами.











