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Культура
 24.03.2018 07:49

В Волгограде пройдет фестиваль итальянского кино


Четвертый российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF) откроется в Волгограде 6 апреля в кинотеатре «Пять звезд-Волгоград» комедией «Закону тут не место». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, будут показаны лучшие итальянские фильмы. Среди них - новый комедийный шедевр Массимо Гаудиозо «Большая афера в маленьком городе», романтическая комедия «Из Неаполя с любовью» Джанлуки Анcанелли, неореалистическая мелодрама Микеле Плачидо «7 минут», романтическое роуд-муви «В дорогу с Тарантеллой» Сальваторе Аллокка, фильм для всей семьи «Прогулка по Риму». Не менее трогательная римская история — «Мария и Рим», а программа короткого метра будет состоять из двух альманахов: «Маленькое кино» — сборник лучших короткометражек, снятых студентами Римского Экспериментального Центра Кинематографии и альманаха «Вчера, сегодня, завтра», в котором представлены лучшие итальянские шорт-комедии и мелодрамы. Бонусом станет ставшая классикой короткого метра мелодрама «Письмо», открывшая миру талант Валерио Мастандреа. Среди специальных событий кинофестиваля также показ внеконкурсного фильма — хулиганской романтической комедии «Между нами, девочками» Кристины Коменчини. 
Закроется фестиваль 15 апреля не менее громкой премьерой: фильмом-триумфатором Венецианского кинофестиваля «Неделимые» Эдоардо Де Анджелиса. Пронзительная история о свободе и настоящей любви стала триумфатором 73-го Венецианского кинофестиваля, обладателем итальянского «Золотого Глобуса», девяти премий «Давид ди Донателло», призером и номинантом почти 100 кинофестивалей. 
Все показы  при поддержке посольства Италии пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами. 



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В Волгоградской области председатель думы городского поселения задержан по подозрению в получении взятки Председатель думы Краснослободского городского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области Андрей Бондарев задержан по подозрению в получении взятки. По предварительным данным, как сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, Андрей Бондарев получил 200 тысяч рублей за помощь в оформлении земельного участка.  45-летний Андрей Бондарев является членом партии «Единая Россия», по образованию он – учитель физкультуры-тренер. Согласно декларации о его доходах за 2016 год, опубликованной на сайте представительного органа, председатель думы заработал около 700 тысяч рублей. При этом список его недвижимого и движимого имущества впечатляет. Так, в его собственности – 7 земельных участков, два жилых дома, квартира, автомобиль УАЗ"Патриот", две...
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Газетный киоск 23.03.2018 16:02

Леонид Слуцкий: Для спортивных чиновников Волгограда нашей школы как будто бы нет Газета «Спорт-Экспресс», № 7590, 23.03.2018, в сокращении.   В январе 2017-го Слуцкий на собственные средства открыл детскую футбольную академию в Волгограде. Сейчас в ней бесплатно занимаются 250 детей. Они обеспечены всем необходимым, их обучают перспективные тренеры, они регулярно ездят на турниры в другие города. По идее появление новой школы футбола должно было вызвать в городе и регионе воодушевление и надежду. Здесь строится шикарный стадион к ЧМ-2018, но других поводов для радости нет: выступающему в ФНЛ "Ротору" далеко до самого себя образца 1990-х, а о детском футболе красноречиво говорит вот такой факт – впервые за много-много лет в миллионнике...
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Происшествия 23.03.2018 16:00

В Волгограде за сбыт наркотиков задержан детский врач-ортопед В Ворошиловском районе полицейские задержали детского врача, 26-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сбыте сильнодействующих наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по г. Волгограду и отделов полиции №3 Дзержинского района, №5 Ворошиловского задержали его с поличным. Позже в его автомашине была изъята еще партия запрещенного вещества.  Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, врачу-ортопеду грозит срок от десяти до двадцати лет. Задержанный заключен под стражу.
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Общество 23.03.2018 15:50

На Волгоградскую область надвигаются снег с дождем В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в Республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег с дождем при минусовой температуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ «Упрдор «Азов», сложности ожидаются и на трассах. Подрядные организации, ответственные за содержание федеральных автодорог в регионах, предупреждены и приведены в состояние повышенной готовности. Сейчас на трассах, подведомственных ФКУ Упрдор «Азов», дежурит 73 единицы техники (36 в Ростовской области, 10 - в Волгоградской и 27 в Калмыкии). Общий резерв технопарка в трех регионах составляет 217 единиц (в Ростовской области – 106,  в Волгоградской области...
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Общество 23.03.2018 15:48

Произведен перерасчет оплаты за отопление жителям 36 многоквартирных домов в станице Клетская после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сотрудники надзорного ведомства нашло нарушения в деятельности многоотраслевого МУП "Коммунальное хозяйство "Клетское" при начислении оплаты. Установлено, что предприятие рассчитало плату за отопление жителям 36 многоквартирных домов по завышенному нормативу потребления коммунальной услуги, что привело к значительному увеличению общей суммы оплаты за отопление. К примеру, в январе этого года одному из пенсионеров ст.Клетской за отопление вместо 1 900 рублей было начислено 2 800 рублей. В адрес директора ММУП "Коммунальное хозяйство" внесено представление об устранении выявленных...
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Общество 23.03.2018 15:11

Доска позора: Путь в тоннель пригородного вокзала Волгограда перекрывают грязные лужи Жители Волгограда и области из года в год наблюдают одну и ту же картину, которая появляется весной и осенью у подземного тоннеля на улице Балонина рядом с вокзалом пригородного сообщения.  Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, поток людей здесь в связи со строительством Комсомольского моста значительно увеличился, так как это - единственный путь, по которому можно добраться в заполотновскую часть города и на автовокзал. Или отсюда добраться до железнодорожного вокзала или в центр.    Но без резиновых сапог сделать это очень тяжело. «Может быть, власти или работники железной дороги обратят внимание на проблему и примут...
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Происшествия 23.03.2018 14:40

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Экономика 23.03.2018 14:12

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Происшествия 23.03.2018 13:25

Под Волгоградом столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие Авария с участием трех машин произошла в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, известно о двух пострадавших. По предварительным данным, это ребенок и женщина. ДТП произошло на 11 километре дороги "Волгоград-Ахтубинск", где столкнулись микроавтобус и две легковые машины.  Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель "ВАЗ-21099" пошла на обгон. Но увидев, что маневр не удался, попыталась вернуться на свою полосу. Там она врезалась в микроавтобус "ГАЗель". Обе машины вылетели на встречную полосу и столкнулись с "УАЗ "Патриот". На данный момент в полиции подтвердили сведения только...
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