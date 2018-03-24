Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева» о взыскании с бывшего курсанта 712 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, молодой человек поступил в военную академию в 2013 году. С ним был заключен контракт на время обучения в академии и на 5 лет военной службы после окончания. Однако в декабре 2017 года курсант был отчислен из учебного заведения в связи с его нежеланием учиться. В академии подсчитали, что на военную и специальную подготовку курсанта было потрачено 712 тысяч рублей из федерального бюджета. В контракте, между тем, был оговорен пункт, который обязывал возместить средства в случае возникновения таких ситуаций. Поэтому суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и взыскал с ответчика заявленную сумму. Решение суда не вступило в законную силу.



