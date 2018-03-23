Зарплаты служащих органов исполнительной власти Волгоградской области по итогам 2017 года оказались ниже жалованья их коллег из трех регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, средний размер зарплат чиновников Волгоградской области составил 49701 рубль. Лидером по этому показателю стал Краснодарский край – 54629 рублей. Второе место заняла Ростовская область – 54398 рублей, за ней следует Севастополь – 49925 рублей. Таким образом, по уровню зарплат госслужащие органов исполнительной власти Волгоградской области – лишь на четвертом месте. При том, что несколько лет волгоградские чиновники возглавляли «почетный список» по уровню своей зарплаты. Интересно, что лишь в двух регионах ЮФО – Волгоградской области и Краснодарском крае – за прошедший год зарплаты госслужащих упали. В волгоградском регионе, например, снижение составило 2% по отношению к 2016 году. В других субъектах Южного федерального округа за прошедший год произошел рост зарплат госслужащих. Например, в Севастополе – аж на 10%. Для сравнения: средний размер зарплат госслужащих органов исполнительной власти в России составляет 58757 рублей.

При этом зарплата служащих территориальных структур федеральных органов власти в регионе заметно отстает от размера жалованья госслужащих: ее средний размер - 34131 рубль. Но хуже всего муниципальным служащим – этот показатель составил 30409 рублей. При том, что в прошлом году зарплата этой категории населения в Волгоградской области выросла почти на 5%. В России муниципальные служащие получают гораздо больше - средний размер составляет 44907 рублей.



