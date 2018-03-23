Выдающемуся волгоградскому нейрохирургу Александру Черных - 70 лет









Сегодня, 24 марта, отмечает свое 70-летие выдающийся нейрохирург, «Заслуженный врач РФ» Александр Юрьевич Черных.

Почти полвека этот замечательный человек не расстается с любимой профессией, спасая жизни, ставя людей на ноги.

Нейрохирургов называют богами медицины, ведь они ежедневно имеют дело с тончайшей структурой человеческого тела — мозгом и нервной системой. От их мастерства и профессионализма зависит не только сохранение жизни пациента, но и то, какой она будет после лечения, сможет ли человек вести ее полноценно, или станет обузой для себя и близких.

Черных Александр Юрьевич по праву считается одним из ведущих нейрохирургов Волгоградской области. Трудно переоценить его вклад в развитие нейрохирургического направления в нашей области, которое на сегодняшний день является одним из самых сильных в стране.

Александр Юрьевич воспитал целую плеяду успешных нейрохирургов, которые продолжают развивать данное направление.

Преданность своему делу, вовлеченность Александра Юрьевича нашла свое отражение и в выборе профессии его сына. Черных Илья Александрович пошел по стопам отца и также стал нейрохирургом.

Сам Александр Черных окончил Волгоградский государственный медицинский университет, и с 1973 года начал свой профессиональный путь в качестве нейрохирурга в областной клинической больнице. Александр Юрьевич с благодарностью вспоминает годы работы в этом лечебном учреждении, в котором он обрел основные навыки. Бесценным оказался и 20-летний опыт работы в санитарной авиации.

В 1993 году свои двери перед Александром Юрьевичем распахнуло нейрохирургическое отделение городской клинической больницы скорой помощи, которое он возглавил в 1994 году.













Постоянное стремление к самосовершенствованию побуждало уже успешного нейрохирурга снова и снова учиться, повышать свою квалификацию. Более 20 раз Александр Юрьевич проходил обучение по основным направлениям нейрохирургии в центральных вузах постдипломного образования Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и т.д.

В 1988 году ему была присвоена высшая квалификационная категория нейрохирурга, которая подтверждалась на протяжении многих лет.

На сегодняшний день Черных А.Ю. остается одним из самых востребованных специалистов в своей области. В Медицинском центре СФЕРА, где он продолжает вести свою профессиональную деятельность последние пять лет, запись на его прием всегда расписана по часам.

Впечатляют звания и награды, которых удостоен Александр Юрьевич. С 1994 по 2010 год – Черных А.Ю. являлся главным внештатным нейрохирургом департамента здравоохранения Волгоградской области. В 1998 году был награжден значком «Отличник здравоохранения». А в 2008 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Но тысячи слов благодарности за возможность жить и быть счастливыми, которые неустанно произносятся пациентами и их близкими, звучат гораздо красноречивее титулов и наград.









Татьяна ЧАЛЯБИ, главный врач Медицинского центра СФЕРА:

«Александр Юрьевич Черных – виртуозный нейрохирург, специалист высочайшего класса, спасший тысячи пациентов, вернувший к полноценной жизни множество людей.

Активный, деятельный человек, который всю свою жизнь радеет за развитие нейрохирургии в Волгоградской области. Его вклад в создание достойного материально-технического и кадрового обеспечение областной нейрохирургии бесценен. Множество специалистов получили путевку в жизнь именно благодаря его усилиям.

Это по-настоящему добрый, отзывчивый человек с большим сердцем, всегда готовый помочь.

Мы гордимся, что работаем в одном коллективе с Александром Юрьевичем. Получаем от него бесценные знания и опыт, заряжаясь его неугасаемой жизненной энергией и оптимизмом.

Желаем успехов, процветания и, конечно же, здоровья!».



