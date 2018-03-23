|Общество
|24.03.2018 08:23
Выдающемуся волгоградскому нейрохирургу Александру Черных - 70 лет
Сегодня, 24 марта, отмечает свое 70-летие выдающийся нейрохирург, «Заслуженный врач РФ» Александр Юрьевич Черных.
Почти полвека этот замечательный человек не расстается с любимой профессией, спасая жизни, ставя людей на ноги.
Нейрохирургов называют богами медицины, ведь они ежедневно имеют дело с тончайшей структурой человеческого тела — мозгом и нервной системой. От их мастерства и профессионализма зависит не только сохранение жизни пациента, но и то, какой она будет после лечения, сможет ли человек вести ее полноценно, или станет обузой для себя и близких.
Черных Александр Юрьевич по праву считается одним из ведущих нейрохирургов Волгоградской области. Трудно переоценить его вклад в развитие нейрохирургического направления в нашей области, которое на сегодняшний день является одним из самых сильных в стране.
Александр Юрьевич воспитал целую плеяду успешных нейрохирургов, которые продолжают развивать данное направление.
Преданность своему делу, вовлеченность Александра Юрьевича нашла свое отражение и в выборе профессии его сына. Черных Илья Александрович пошел по стопам отца и также стал нейрохирургом.
Сам Александр Черных окончил Волгоградский государственный медицинский университет, и с 1973 года начал свой профессиональный путь в качестве нейрохирурга в областной клинической больнице. Александр Юрьевич с благодарностью вспоминает годы работы в этом лечебном учреждении, в котором он обрел основные навыки. Бесценным оказался и 20-летний опыт работы в санитарной авиации.
В 1993 году свои двери перед Александром Юрьевичем распахнуло нейрохирургическое отделение городской клинической больницы скорой помощи, которое он возглавил в 1994 году.
Постоянное стремление к самосовершенствованию побуждало уже успешного нейрохирурга снова и снова учиться, повышать свою квалификацию. Более 20 раз Александр Юрьевич проходил обучение по основным направлениям нейрохирургии в центральных вузах постдипломного образования Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и т.д.
В 1988 году ему была присвоена высшая квалификационная категория нейрохирурга, которая подтверждалась на протяжении многих лет.
На сегодняшний день Черных А.Ю. остается одним из самых востребованных специалистов в своей области. В Медицинском центре СФЕРА, где он продолжает вести свою профессиональную деятельность последние пять лет, запись на его прием всегда расписана по часам.
Впечатляют звания и награды, которых удостоен Александр Юрьевич. С 1994 по 2010 год – Черных А.Ю. являлся главным внештатным нейрохирургом департамента здравоохранения Волгоградской области. В 1998 году был награжден значком «Отличник здравоохранения». А в 2008 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Но тысячи слов благодарности за возможность жить и быть счастливыми, которые неустанно произносятся пациентами и их близкими, звучат гораздо красноречивее титулов и наград.
Татьяна ЧАЛЯБИ, главный врач Медицинского центра СФЕРА:
«Александр Юрьевич Черных – виртуозный нейрохирург, специалист высочайшего класса, спасший тысячи пациентов, вернувший к полноценной жизни множество людей.
Активный, деятельный человек, который всю свою жизнь радеет за развитие нейрохирургии в Волгоградской области. Его вклад в создание достойного материально-технического и кадрового обеспечение областной нейрохирургии бесценен. Множество специалистов получили путевку в жизнь именно благодаря его усилиям.
Это по-настоящему добрый, отзывчивый человек с большим сердцем, всегда готовый помочь.
Мы гордимся, что работаем в одном коллективе с Александром Юрьевичем. Получаем от него бесценные знания и опыт, заряжаясь его неугасаемой жизненной энергией и оптимизмом.
Желаем успехов, процветания и, конечно же, здоровья!».
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С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Происшествия
|24.03.2018 09:03 (Обновлено: 24.03.2018 09:04)
Три человека, в том числе двое детей, пострадали от отравления угарным газом в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП произошло накануне около девяти часов вечера в одной из квартир дома №11 по улице Быкова. От действия токсина пострадали 12-летний мальчик и 2-летняя девочка, а также 32-летняя женщина. Они госпитализированы в БСМП №25. По оценкам специалистов, отравление у всех средней тяжести.
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|Культура
|24.03.2018 07:49
Четвертый российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF) откроется в Волгограде 6 апреля в кинотеатре «Пять звезд-Волгоград» комедией «Закону тут не место». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, будут показаны лучшие итальянские фильмы. Среди них - новый комедийный шедевр Массимо Гаудиозо «Большая афера в маленьком городе», романтическая комедия «Из Неаполя с любовью» Джанлуки Анcанелли, неореалистическая мелодрама Микеле Плачидо «7 минут», романтическое роуд-муви «В дорогу с Тарантеллой» Сальваторе Аллокка, фильм для всей семьи «Прогулка по Риму». Не менее трогательная римская история — «Мария и Рим», а программа короткого метра будет состоять из двух альманахов: «Маленькое кино» —...
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|Аналитика
|23.03.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: билеты на тестовые матчи на новом стадионе «Волгоград Арена» уже можно купить - продажи открыты футбольным клубом «Ротор-Волгоград». По следам митинга в Даниловском районе Волгоградской области: директор кадетской школы, которого изо всех сил поддерживали односельчане, не смог добиться в областном суде отмены увольнения. Раскопали, ликвидировали порыв, заасфальтировали: старый водовод под проспектом Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда должен продержаться до замены. Мнение специалиста: скоро жители Волгоградской области ощутят на себе все прелести смены часового пояса в регионе. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10,...
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|Спорт
|23.03.2018 18:23
Сегодня Роза Владимировна Голева, жительница Волжского, которой 27 марта исполнится 73 года, получила «золотую» награду – знак ГТО по итогам 2017 года. Самой младшей участнице, Марии Кирьяновой, - 15 лет, у нее тоже «золото». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, всего на «золотой» знак нормативы сдали 190 волжан. «Серебряный» и «бронзовый» получили 271 и 184 жителя Волжского соответственно. В прошлом году в сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» приняли участие более пяти тысяч волжан. Кроме того, в Волжском проводились зимние и летние...
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|Аналитика
|23.03.2018 17:16
Зарплаты служащих органов исполнительной власти Волгоградской области по итогам 2017 года оказались ниже жалованья их коллег из трех регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, средний размер зарплат чиновников Волгоградской области составил 49701 рубль. Лидером по этому показателю стал Краснодарский край – 54629 рублей. Второе место заняла Ростовская область – 54398 рублей, за ней следует Севастополь – 49925 рублей. Таким образом, по уровню зарплат госслужащие органов исполнительной власти Волгоградской области – лишь на четвертом месте. При том, что несколько лет волгоградские чиновники возглавляли «почетный список» по уровню своей зарплаты. Интересно, что лишь в двух регионах...
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|Происшествия
|23.03.2018 16:32 (Обновлено: 23.03.2018 16:35)
Подозреваемого в разбойном нападении 17-летнего учащегося техникума задержали в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, молодой человек напал на своего сверстника - студента одного из волгоградских вузов. Угрожая ножом и лопатой для уборки снега он отнял у него мобильный телефон. Подозреваемый признался в нападении и рассказал стражам порядка, что все произошло спонтанно. Он вместе с двумя приятелями шел домой, а по дороге встретил свою “жертву” и решил разжиться деньгами. Но у парня ничего кроме телефона в карманах не оказалось. Теперь любителю легкой наживы грозит до 10 лет тюрьмы за разбой. Сейчас злоумышленник находится под стражей. ...
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|Борьба с коррупцией
|23.03.2018 16:15
В Волгоградской области председатель думы городского поселения задержан по подозрению в получении взятки
Председатель думы Краснослободского городского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области Андрей Бондарев задержан по подозрению в получении взятки. По предварительным данным, как сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, Андрей Бондарев получил 200 тысяч рублей за помощь в оформлении земельного участка. 45-летний Андрей Бондарев является членом партии «Единая Россия», по образованию он – учитель физкультуры-тренер. Согласно декларации о его доходах за 2016 год, опубликованной на сайте представительного органа, председатель думы заработал около 700 тысяч рублей. При этом список его недвижимого и движимого имущества впечатляет. Так, в его собственности – 7 земельных участков, два жилых дома, квартира, автомобиль УАЗ"Патриот", две...
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|Газетный киоск
|23.03.2018 16:02
Газета «Спорт-Экспресс», № 7590, 23.03.2018, в сокращении. В январе 2017-го Слуцкий на собственные средства открыл детскую футбольную академию в Волгограде. Сейчас в ней бесплатно занимаются 250 детей. Они обеспечены всем необходимым, их обучают перспективные тренеры, они регулярно ездят на турниры в другие города. По идее появление новой школы футбола должно было вызвать в городе и регионе воодушевление и надежду. Здесь строится шикарный стадион к ЧМ-2018, но других поводов для радости нет: выступающему в ФНЛ "Ротору" далеко до самого себя образца 1990-х, а о детском футболе красноречиво говорит вот такой факт – впервые за много-много лет в миллионнике...
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|Происшествия
|23.03.2018 16:00
В Ворошиловском районе полицейские задержали детского врача, 26-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сбыте сильнодействующих наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по г. Волгограду и отделов полиции №3 Дзержинского района, №5 Ворошиловского задержали его с поличным. Позже в его автомашине была изъята еще партия запрещенного вещества. Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, врачу-ортопеду грозит срок от десяти до двадцати лет. Задержанный заключен под стражу.
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|Общество
|23.03.2018 15:50
В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в Республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег с дождем при минусовой температуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ «Упрдор «Азов», сложности ожидаются и на трассах. Подрядные организации, ответственные за содержание федеральных автодорог в регионах, предупреждены и приведены в состояние повышенной готовности. Сейчас на трассах, подведомственных ФКУ Упрдор «Азов», дежурит 73 единицы техники (36 в Ростовской области, 10 - в Волгоградской и 27 в Калмыкии). Общий резерв технопарка в трех регионах составляет 217 единиц (в Ростовской области – 106, в Волгоградской области...
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|Общество
|23.03.2018 15:48
Произведен перерасчет оплаты за отопление жителям 36 многоквартирных домов в станице Клетская после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сотрудники надзорного ведомства нашло нарушения в деятельности многоотраслевого МУП "Коммунальное хозяйство "Клетское" при начислении оплаты. Установлено, что предприятие рассчитало плату за отопление жителям 36 многоквартирных домов по завышенному нормативу потребления коммунальной услуги, что привело к значительному увеличению общей суммы оплаты за отопление. К примеру, в январе этого года одному из пенсионеров ст.Клетской за отопление вместо 1 900 рублей было начислено 2 800 рублей. В адрес директора ММУП "Коммунальное хозяйство" внесено представление об устранении выявленных...
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|Общество
|23.03.2018 15:11
Жители Волгограда и области из года в год наблюдают одну и ту же картину, которая появляется весной и осенью у подземного тоннеля на улице Балонина рядом с вокзалом пригородного сообщения. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, поток людей здесь в связи со строительством Комсомольского моста значительно увеличился, так как это - единственный путь, по которому можно добраться в заполотновскую часть города и на автовокзал. Или отсюда добраться до железнодорожного вокзала или в центр. Но без резиновых сапог сделать это очень тяжело. «Может быть, власти или работники железной дороги обратят внимание на проблему и примут...
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|Происшествия
|23.03.2018 14:40
Сотрудники полиции сегодня обнаружили тело 15-летнего Артема Ожиганова, который бесследно пропал 16 марта в Волжском в день своего рождения. Как сообщила ИА "Высота 102" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова, тело подростка обнаружили в 10 км от Волжского по направлению к поселку Средняя Ахтуба в степной зоне. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет сделан вывод о причинах смерти подростка. На данный момент известно, что Артем Ожиганов ранее проживал с семьей в Средней Ахтубе, а затем они переехали в Волжский. Вероятно, что после празднования дня...
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|Экономика
|23.03.2018 14:12
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и другие медицинские организации рекомендуют употреблять в день 5 порций (не менее 400 г) фруктов и овощей. Но как это обеспечить? Отличный вариант – фруктовые и овощные смузи. «Питаться правильно – просто!» — утверждают «Сады Придонья» в рекламной кампании Easy Смузи. И это действительно так. Напомним, уникальный здоровый перекус Easy Смузи был выпущен компанией Сады Придонья в феврале 2017 года. Он состоит из 80% фруктовой или овощной части и 20% злаков, соответственно, богат пищевыми волокнами, а также не содержит добавленный сахар. Продукт призван помочь жителям мегаполисов и активным последователям правильного питания перекусывать быстро, вкусно и с...
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|Происшествия
|23.03.2018 13:25
Авария с участием трех машин произошла в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, известно о двух пострадавших. По предварительным данным, это ребенок и женщина. ДТП произошло на 11 километре дороги "Волгоград-Ахтубинск", где столкнулись микроавтобус и две легковые машины. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель "ВАЗ-21099" пошла на обгон. Но увидев, что маневр не удался, попыталась вернуться на свою полосу. Там она врезалась в микроавтобус "ГАЗель". Обе машины вылетели на встречную полосу и столкнулись с "УАЗ "Патриот". На данный момент в полиции подтвердили сведения только...
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