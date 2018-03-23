«Сады Придонья»: Питаться правильно – просто!





Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и другие медицинские организации рекомендуют употреблять в день 5 порций (не менее 400 г) фруктов и овощей. Но как это обеспечить? Отличный вариант – фруктовые и овощные смузи. «Питаться правильно – просто!» — утверждают «Сады Придонья» в рекламной кампании Easy Смузи. И это действительно так.

Напомним, уникальный здоровый перекус Easy Смузи был выпущен компанией Сады Придонья в феврале 2017 года. Он состоит из 80% фруктовой или овощной части и 20% злаков, соответственно, богат пищевыми волокнами, а также не содержит добавленный сахар. Продукт призван помочь жителям мегаполисов и активным последователям правильного питания перекусывать быстро, вкусно и с пользой для здоровья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в начале 2018 года была модернизирована упаковка – теперь Easy Смузи можно легко открывать и закрывать при помощи удобной крышечки.

В рамках новой рекламной кампании показаны ролики, рассказывающие о двух самых популярных вкусах Easy Смузи: банан-клубника+ 4 злака и яблоко-киви +4 злака. Над созданием роликов работала продакшн - студия POSTPRO18.