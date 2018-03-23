Доска позора: Путь в тоннель пригородного вокзала Волгограда перекрывают грязные лужи

Жители Волгограда и области из года в год наблюдают одну и ту же картину, которая появляется весной и осенью у подземного тоннеля на улице Балонина рядом с вокзалом пригородного сообщения.

Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, поток людей здесь в связи со строительством Комсомольского моста значительно увеличился, так как это - единственный путь, по которому можно добраться в заполотновскую часть города и на автовокзал. Или отсюда добраться до железнодорожного вокзала или в центр.

Но без резиновых сапог сделать это очень тяжело. «Может быть, власти или работники железной дороги обратят внимание на проблему и примут меры, чтобы люди, выходя из подземки, не оказывались в грязной жиже?», - спрашивают волгоградцы.