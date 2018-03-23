В Волгограде за сбыт наркотиков задержан детский врач-ортопед









В Ворошиловском районе полицейские задержали детского врача, 26-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сбыте сильнодействующих наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по г. Волгограду и отделов полиции №3 Дзержинского района, №5 Ворошиловского задержали его с поличным. Позже в его автомашине была изъята еще партия запрещенного вещества. Подозреваемый сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело, врачу-ортопеду грозит срок от десяти до двадцати лет. Задержанный заключен под стражу.











