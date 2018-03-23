Под Волгоградом столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие





Авария с участием трех машин произошла в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, известно о двух пострадавших. По предварительным данным, это ребенок и женщина. ДТП произошло на 11 километре дороги "Волгоград-Ахтубинск", где столкнулись микроавтобус и две легковые машины.

Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель "ВАЗ-21099" пошла на обгон. Но увидев, что маневр не удался, попыталась вернуться на свою полосу. Там она врезалась в микроавтобус "ГАЗель". Обе машины вылетели на встречную полосу и столкнулись с "УАЗ "Патриот". На данный момент в полиции подтвердили сведения только об одной пострадавшей - женщине-водителе "девяносто девятой".



