



Газета «Спорт-Экспресс», № 7590, 23.03.2018, в сокращении.

В январе 2017-го Слуцкий на собственные средства открыл детскую футбольную академию в Волгограде. Сейчас в ней бесплатно занимаются 250 детей. Они обеспечены всем необходимым, их обучают перспективные тренеры, они регулярно ездят на турниры в другие города. По идее появление новой школы футбола должно было вызвать в городе и регионе воодушевление и надежду. Здесь строится шикарный стадион к ЧМ-2018, но других поводов для радости нет: выступающему в ФНЛ "Ротору" далеко до самого себя образца 1990-х, а о детском футболе красноречиво говорит вот такой факт – впервые за много-много лет в миллионнике Волгограде перестали проводиться внутригородские соревнования.

– Школе чуть больше года, и в целом я доволен: процессы налажены, методики действуют, тренеры работают и профессионально растут. Дети есть! Сложно рассуждать о высоких спортивных результатах: играть на равных с ведущими московскими коллективами не под силу любой периферийной команде, в том числе и нашей, которая к тому же появилась совсем недавно. Тем не менее на другом уровне, например, в финалах зоны "Черноземье", школа уже заявила о себе. Так что и в спортивном плане все в порядке.

– Велика ли разница в мастерстве между вашими маленькими волгоградцами и москвичами?

– Спартаковская школа – лучшая в стране, это даже не обсуждается. А у нас еще и подготовка вышла скомканной. В Волгограде, как и по всей стране, сейчас холодно. Ребята с ноября занимались только в маленьком зале, другого-то нет, и впервые увидели такой большой и качественный манеж. Главное, что мы приехали на серию матчей в Москву и многие получили новый опыт. Стараемся действовать нестандартно. У нас, допустим, было интересное лето: занятия длились по четыре часа. Моделировали "коробку" – это как ты выходишь во двор и играешь, только с тренером, который дает упражнения. В Москву хотим приезжать регулярно. В следующий раз – в ноябре, чтобы сравнить с мартом и оценить динамику. Пользуясь случаем хочу поблагодарить руководителей школ "Спартака", ЦСКА, "Локомотива", "Чертаново" и "Строгино" за то, что согласились организовать эти встречи, приняли нас, включили в график. Эх, вот если бы и в других регионах последовали моему примеру!.. Тогда бы у многих ребят с периферии появилась возможность приезжать и сравнивать себя с лучшими школами. Наша задача – чтобы кто-то из нынешних мальчишек пополнил ведущие академии либо просто со временем стал профессиональным футболистом.

– Вас часто, наверное, спрашивают: зачем вам это надо?

– Ну как зачем. Я вырос в Волгограде. Стал там тренером. У меня есть возможности. Большой благотворительной деятельностью занимался всегда, просто сейчас все свои потоки направил в одно место, которое видно, понятно и наиболее близко именно мне, потому что это футбол. Дать шанс 250 мальчишкам бесплатно заниматься, ездить в другие города и стать профессиональными футболистами – на мой взгляд, это правильный посыл. Тренеров набирал лично, многие из них мои воспитанники из "Олимпии", с ними мы прошли долгий путь, когда они сами были детьми. Меня, правда, удивляет, что никто даже не пытается как-то помочь. Но это уже другая история. Наверное, типичная. Тут я, к сожалению, не одинок.

– Никто – это все-таки кто? Минспорта области и местные футбольные власти?

– А как может помочь федерация футбола, если это общественная организация?.. Нет, речь немного о другом. Изначально при создании школы было три действующие силы. Большой ЦСКА во главе с Михаилом Барышевым. Академия физкультуры, которая согласилась помочь и на льготных условиях предоставляла базу для тренировок. Ну и я. В июне Михаил Николаевич ушел на повышение. А новый руководитель оказался не столь заинтересован. Поэтому с июня расходы большого ЦСКА на школу снизились вдвое, а мои, соответственно, возросли. С декабря финансирование со стороны общества закончилось, и мы стали просто школой моего имени. Которое, кстати, дает мне не "лишнюю славу", как кому-то кажется, а дополнительную ответственность, потому что есть кого костерить, если что-то идет не так.

Так вот, два месяца назад из проекта вышла и академия физкультуры. Исполняющий обязанности ректора вуза Сергеев Вячеслав Николаевич не выполняет обязательства, о которых мы с ним же договорились изначально. И мы теперь в абсолютно полном объеме вынуждены платить за аренду. Соответственно, эти расходы тоже легли на меня. Если с обществом ЦСКА все понятно – когда уходит руководитель, часто происходит и смена курса, – то в случае с академией физкультуры история странная. Человек обещает одно, а потом отрекается от своих же обещаний.

– По какой причине?

– Не знаю. Просто сказал: "Все, вы теперь на общих основаниях, ребята". Хотя изначально договаривались о другом, плюс наши тренировочные группы были экспериментальными для учебно-методических занятий. В общем, все как всегда. Когда появляется красивый проект, сначала все рядом, что-то обещают, а потом отходят в сторону. И другой момент. За все это время ни глава спорткомитета Волгоградской области, ни кто-либо еще из подобных региональных организаций никогда, нигде, НИ РАЗУ не проявил никакого внимания. Даже пальцем не пошевелил. Это касается всего. Я даже не говорю о какой-то помощи с арендой поля или разовых акциях. Даже элементарной моральной поддержки не дождешься. Чтобы вызвали в комитет, пожали руку и сказали: "Спасибо вам, Леонид, что вы это делаете, раз уж у нас самих такой возможности нет". Или, например, отправили бы ребят в летний лагерь, или дали бы им в качестве поощрения 20 билетов на домашние матчи "Ротора"...

– …на который плохо ходят. Заодно бы хоть трибуны помогли чуть-чуть заполнить, подняли бы популярность команды.

– Такое ощущение, что для них нас как будто бы нет. И мне очень обидно, что я – коренной волгоградец – как раз-таки пытаюсь что-то сделать для родного города, но в ответ тишина. На словах все красиво: в городе пройдет чемпионат мира, строится стадион, все дела. Дети, класс, здорово! На самом же деле – кто-то откровенно подвел, а кому-то все равно. Есть люди, чья зона ответственности согласно должности – это развитие спорта в регионе. Иногда я читаю, как где-то спортивным школам помогают город, область, край, местные спортивные комитеты или министерства. А моей академии словно не существует, и от нее у региона одни проблемы. Это еще хорошо, что закончилась стадия активного противоборства – кстати, так случилось благодаря колонке Ильи Казакова в "Спорт-Экспрессе", за что вам огромное спасибо. Но даже самой минимальной поддержки от государственных структур мы не дождались. Не предпринимались даже попытки!

Здесь хочу сделать важный акцент. Я не прошу этой помощи, не стою с протянутой рукой. Понимал, на что шел. Взял на себя ответственность и буду дальше активно развивать школу. Просто странно, когда делается хорошее, далеко не повседневное дело, которое происходит довольно редко в нашей стране, но никто из тех, кому это положено по должности, не обращает внимания. Есть тренеры, ребята, родители.

– В какую сумму обходится содержание школы в год?

– Девять миллионов рублей.

– То есть, начиная с 2018 года, когда из проекта полностью вышли и большой ЦСКА, и академия физкультуры, все расходы исключительно на вас?

– Да. В принципе все и было на мне, просто то ЦСКА в определенный период немного помогал, то вуз предоставлял льготы. И в итоге на мне было процентов 60 от нынешней суммы. Тем не менее я сам задрал высокую планку – и не жалею. Ребята одеты, обуты, ездят на соревнования, выступают в хороших турнирах, тренеры получают нормальные деньги. Поймите меня правильно: я не жалуюсь. Готов. Буду дальше выполнять все, что задумано. Просто хочется двух вещей. Чтобы люди исполняли взятые на себя обязательства. И чтобы проявили внимание, раз уж делается хорошее дело. Еще раз: я не прошу и не собираюсь просить ни денег, ни чего-то другого. Просто ВНИ-МА-НИ-Е!