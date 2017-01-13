Севергазбанк ввел единую ставку по потребительским кредитам – 10,9% годовых

Севергазбанк (ПАО «БАНК СГБ») снизил ставку по потребительским кредитам. Кредиты наличными и на рефинансирование имеющихся кредитов теперь доступны по единой ставке 10,9%* годовых. Снижение ставки распространено на кредиты на сумму от 250 000 рублей при сроке кредитования 2-5 лет. Для оформления кредита не требуются поручители или иное обеспечение. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.

«Преимущество нашего нового предложения в том, что ставка 10,9% является единой и не зависит от каких-либо дополнительных факторов. Это позволяет клиенту лучше рассчитывать свои финансовые возможности, — отмечает заместитель председателя правления Севергазбанка Сергей Тишко. — Клиенты ценят честность, поэтому мы выдаем кредит именно под ту ставку, которую заявляем».

Потребительский кредит по ставке 10,9% годовых могут получить работники бюджетной сферы и государственных структур, пенсионеры, сотрудники аккредитованных банком предприятий, а также клиенты, имеющие кредиты в сторонних банках.

Подробности по тел. 8-800-700-25-52 и на сайте www.severgazbank.ru





Справочная информация о Севергазбанке

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг. В банке обслуживаются более 20 тысяч предприятий и 500 тысяч частных клиентов. Севергазбанк был основан в 1994 году. Филиальная сеть банка состоит из 43 офисов, работающих в девяти субъектах РФ. Для клиентов банка доступно более 300 банкоматов и 100 платежных терминалов, а также устройства самообслуживания банка-партнера — Газпромбанка.

Среди владельцев банка — один из ведущих негосударственных пенсионных фондов АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». Банк имеет рейтинг кредитоспособности от Агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный. Севергазбанк признан «Региональным банком года 2017» на профессиональном конкурсе «Финансовая элита России».





*Ставка 10,9% годовых действует при условии подключения к программе «Защита Заемщика». «Защита заемщика» — это комплекс финансовых услуг, предоставляющий финансовую защиту на случай непредвиденных обстоятельств и позволяющий исполнять обязательства по договору потребительского кредита Севергазбанка. В программу входят СМС-сообщения о наступающем платеже и страхование заемщика на сумму потребительского кредита. В случае отказа от подключения программы «Защита заемщика» кредит предоставляется на стандартных условиях.

Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. Условия действительны на 15.03.2018. Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»). Генеральная лицензия Банка России №2816 от 13.01.2017. Реклама











