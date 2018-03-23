|Расследования
|25.03.2018 06:03
В Волгоградской области двум братьям простили кражу с зерносклада 100 кг пшеницы
Набег на зерносклад ООО "Михайловское" совершили два брата в Урюпинском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Урюпинского городского суда, родственники похитили 100 килограммов пшеницы, но ответственности за кражу избежали. Представитель владельцев зерносклада попросили суд прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Братья полностью признали свою вину, покаялись и возместили причиненный ущерб. Учитывая, что совершенное ими преступление относится к категории средней тяжести, суд посчитал возможным уголовное дело прекратить. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Закон Волгоградской области: итоги референдума обязательны к исполнению
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(На фото: слева Давид Азарян) Рассказать президенту России Владимиру Путину о своих научных разработках удалось студенту ВолгГТУ Давиду...
С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Телекурьер
|25.03.2018 06:06
Первый канал, 23 марта 2018 года. Только в Волгоградской области за последние несколько лет свободные вакансии заняли почти 400 врачей и фельдшеров. В этом году еще 120 уже подали заявки. А на форуме малых городов президент Владимир Путин заявил, что программа будет не только продлена до 2020 года, но и распространится в малых городах России с населением до 50 тысяч человек. О том, как воплощается в жизнь программа «Земский доктор» в Волгоградской области – в материале Первого канала.
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|Происшествия
|24.03.2018 21:32
Один человек погиб и ещё один пострадал, по предварительным данным, в ДТП со скутером в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в региональных экстренных службах, ЧП произошло около половины девятого вечера у АЗС "Фаэтон" на шоссе Авиаторов. По поступившим сведениям, 25-летний водитель не справился с управлением. В результате скутер перевернулся. Водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его 30-летний пассажир умер на месте.
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|Расследования
|24.03.2018 20:39
Сотрудник лечебно-исправительного учреждения, располагающегося в Дзержинском районе, Роман Битюков задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Как сообщил ИА “Высота 102” источник в правоохранительных органах, сотрудник ФСИН был задержан накануне при получении (под наблюдением правоохранителей) 80 тысяч рублей. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, между учреждением ФСИН и предпринимателем осенью 2017 года был подписан контракт по привлечению заключенных к работам на одном из объектов ЧМ-2018. Битюков, в обязанности которого входили конвоирование и надзор над ними, попытался получить с коммерсанта дополнительную оплату своих “услуг”. ...
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|Здравоохранение
|24.03.2018 19:42
Сегодня в городе-герое начал свою работу конгресс Российского кардиологического общества «Кардиология 2018 – профессиональное образование, наука и инновации». Лучшие кардиологи страны в течение двух дней обсудят вопросы диагностики, лечения и профилактики болезней сердца. В церемонии открытия приняли участие президент Российского кардиологического общества, академик РАМН Евгений Шляхто, депутат Государственной думы Нина Черняева, председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова и руководитель облздрава Анатолий Себелев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу облдумы.Волгоград в этом году стал первой площадкой, которая принимает сообщество кардиологов такого уровня. Конгресс проводится с целью реализации государственной политики по модернизации здравоохранения, содействия...
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|Общество
|24.03.2018 17:25
Яркое шоу беспилотников устроили в волгоградском небе сотрудники областного МЧС, сообщает ИА “Высота 102”. Сегодня днем на верхней террасе Центральной набережной в рамках флешмоба “Хоровод безопасности” жителям и гостям города показали образцы спасательной техники - как действующей, так и ретро. Спасатели провели конкурсы и состязания по пожарному кроссфиту. Ожидали собравшихся и другие развлечения. Подробности в видеосюжете.
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|Общество
|24.03.2018 17:09
Кулинарный конкурс “Готовим футбол” проходит сейчас в Дзержинском районе, сообщает ИА “Высота 102”. Десять команд, которые состоят в основном из учащихся волгоградских колледжей и техникумов, соревнуются в приготовлении национальных блюд гостей матчей ЧМ-2018, которые пройдут в Волгограде этим летом. Посетители спортивно-кулинарного праздника, проходящего на 3 этаже ТРК “Парк Хаус”, смогли познакомиться с кухнями Японии, Польши, Саудовской Аравии, Египта, Англии и Туниса. Самой популярной оказалась английская кухня - кушанья туманного Альбиона приготовили сразу три команды. Национальные блюда Туниса и Японии представили по две группы. По словам...
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|Происшествия
|24.03.2018 14:48
Один человек погиб, а двое, в том числе ребенок, пострадали, по предварительным данным, в аварии в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня около 10 часов утра на улице Лазоревой, недалеко от остановки "Вторчермет", столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В ДТП получили травмы семилетняя девочка и 50-летний мужчина. Они госпитализированы. От полученных ран на месте трагедии погибла 30-летняя женщина. Все они находились в легковом авто. В автобусе никто не пострадал. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется.
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|Спорт
|24.03.2018 12:53
Матч 29 тура ФНЛ Фонбет Первенства России по футболу завершился победой команды “Ротор-Волгоград”, сообщает ИА “Высота 102”. Домашняя встреча с нынешним лидером первенства - красноярским клубом “Енисей” прошла в Астрахани на стадионе “Центральный”. Провести игру в Волгограде снова не позволила погода. Первый тайм начался с атак футболистов “Енисея”, но затем темп игры чаще стал задавать “Ротор-Волгоград”. “Енисей” же больше играл в обороне. Так, опаснейший момент хозяева поля создали у ворот красноярцев на 24 минуте. Но мяч, посланный в ворота полузащитником “Ротора-Волгограда” Мухаммадом Султоновым, смог “взять” голкипер красноярцев Михаил Филиппов. На 32 минуте волгоградцы также атаковали ворота гостей, этот мяч снова...
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|Я так думаю
|24.03.2018 11:08
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Новое время обернется для жителей Волгоградской области "симптомом понедельника"
Волгоградский врач невролог-сомнолог Алексей Катышев проанализировал итоги прошедшего в регионе референдума по выбору часового пояса и предупредил жителей области о негативных последствиях принятого решения. Как рассказал Алексей Михайлович в программе ИА "Высота 102" "Я так думаю", минусов в переводе стрелок гораздо больше, чем ожидаемых плюсов. Почему жители районов и городских округов по-разному голосовали за часовой пояс, что такое - "симптом понедельника", который грозит волгоградцам, чем обернется перевод стрелок для здоровья и повседневной жизни, куда денется «лишний час» и что, по мнению врача-сомнолога, может примирить противников и сторонников перевода стрелок? Подробности - в видеоинтервью.
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|Газетный киоск
|24.03.2018 10:37
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют реабилитировать шесть водотоков реки Волга и построить 14 локальных очистных сооружений на территории Волгограда в рамках проекта "Оздоровление Волги". Об этом сообщила в пятницу на форуме "Экология" заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. "Еще одна проблема, которая у нас есть, - это загрязнение реки Волги шестью водотоками на территории Волгограда <...> Именно в целях сохранения этих водных объектов и предотвращения сбросов загрязненных вод в реку Волга планируется осуществить экологическую реабилитацию указанных рек и строительство 14 локальных очистных сооружений. Это все будет происходить в рамках приоритетного проекта по...
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|Происшествия
|24.03.2018 10:16
Три человека, в том числе ребенок, были сбиты машиной в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне на улице Курчатова под колеса “Renault Sandero” попали семилетняя девочка, а также 35-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ЧП мужчина с травмами госпитализирован. Девочку и женщину на месте осмотрели врачи и они отправились домой.
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|Общество
|24.03.2018 08:23
Сегодня, 24 марта, отмечает свое 70-летие выдающийся нейрохирург, «Заслуженный врач РФ» Александр Юрьевич Черных. Почти полвека этот замечательный человек не расстается с любимой профессией, спасая жизни, ставя людей на ноги. Нейрохирургов называют богами медицины, ведь они ежедневно имеют дело с тончайшей структурой человеческого тела — мозгом и нервной системой. От их мастерства и профессионализма зависит не только сохранение жизни пациента, но и то, какой она будет после лечения, сможет ли человек вести ее полноценно, или станет обузой для себя и близких. Черных Александр Юрьевич по праву считается одним из ведущих нейрохирургов Волгоградской области. Трудно переоценить его...
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|Культура
|24.03.2018 07:49
Четвертый российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF) откроется в Волгограде 6 апреля в кинотеатре «Пять звезд-Волгоград» комедией «Закону тут не место». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, будут показаны лучшие итальянские фильмы. Среди них - новый комедийный шедевр Массимо Гаудиозо «Большая афера в маленьком городе», романтическая комедия «Из Неаполя с любовью» Джанлуки Анcанелли, неореалистическая мелодрама Микеле Плачидо «7 минут», романтическое роуд-муви «В дорогу с Тарантеллой» Сальваторе Аллокка, фильм для всей семьи «Прогулка по Риму». Не менее трогательная римская история — «Мария и Рим», а программа короткого метра будет состоять из двух альманахов: «Маленькое кино» —...
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|Аналитика
|23.03.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: билеты на тестовые матчи на новом стадионе «Волгоград Арена» уже можно купить - продажи открыты футбольным клубом «Ротор-Волгоград». По следам митинга в Даниловском районе Волгоградской области: директор кадетской школы, которого изо всех сил поддерживали односельчане, не смог добиться в областном суде отмены увольнения. Раскопали, ликвидировали порыв, заасфальтировали: старый водовод под проспектом Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда должен продержаться до замены. Мнение специалиста: скоро жители Волгоградской области ощутят на себе все прелести смены часового пояса в регионе. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10,...
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|Аналитика
|23.03.2018 17:16
Зарплаты служащих органов исполнительной власти Волгоградской области по итогам 2017 года оказались ниже жалованья их коллег из трех регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, средний размер зарплат чиновников Волгоградской области составил 49701 рубль. Лидером по этому показателю стал Краснодарский край – 54629 рублей. Второе место заняла Ростовская область – 54398 рублей, за ней следует Севастополь – 49925 рублей. Таким образом, по уровню зарплат госслужащие органов исполнительной власти Волгоградской области – лишь на четвертом месте. При том, что несколько лет волгоградские чиновники возглавляли «почетный список» по уровню своей зарплаты. Интересно, что лишь в двух регионах...
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25 марта 06:06
25 марта 06:03
В Волгоградской области двум братьям простили кражу с зерносклада 100 кг пшеницы
24 марта 19:42
24 марта 17:09
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24 марта 10:16
24 марта 07:49
23 марта 20:00
23 марта 16:15
23 марта 15:50
23 марта 15:48
23 марта 15:11
23 марта 14:40
23 марта 14:12
23 марта 12:22
Расследования
25 марта 06:03
В Волгоградской области двум братьям простили кражу с зерносклада 100 кг пшеницы
22 марта 16:03
22 марта 11:49
22 марта 10:57
20 марта 13:11
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19 марта 16:02
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15 марта 13:42
15 марта 13:08
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