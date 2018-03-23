В Волгоградской области двум братьям простили кражу с зерносклада 100 кг пшеницы

Первый канал, 23 марта 2018 года. Только в Волгоградской области за последние несколько лет свободные вакансии заняли почти 400 врачей и фельдшеров. В этом году еще 120 уже подали заявки. А на форуме малых городов президент Владимир Путин заявил, что программа будет не только продлена до 2020 года, но и распространится в малых городах России с населением до 50 тысяч человек. О том, как воплощается в жизнь программа «Земский доктор» в Волгоградской области – в материале Первого канала.

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