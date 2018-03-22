



Трамвайный поезд из двух новых вагонов, прибывших в начале марта в Волгоград с Урала, накануне поздно вечером под управлением водителя-испытателя проследовал из депо в Краснооктябрьском районе до разворотного кольца «ВгТЗ» и обратно. В ходе тестового заезда трамваи совершали остановки на всех станциях. Пробный заезд не препятствовал движению других трамваев – выход новой техники был подстроен под расписание движения по маршрутам №13 и СТ, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

В ходе проведения тестового заезда специалисты МУП «Метроэлектротранс» и водитель-испытатель проверили работоспособность всех систем новых трамваев, оценили плавность хода, в том числе, разгона и торможения, и эргономику водительской кабины. В том числе испытание прошли системы отопления салона и видеонаблюдения в режиме реального времени внутри и снаружи вагонов, а также устройство АЛС-АРС, необходимое для обеспечения безопасного движения трамваев в подземной части маршрута. Пробный заезд прошел успешно, и сотрудники «МЭТ» продолжат тестирование всех систем нового подвижного состава в депо для подготовки трамвайного поезда к обкатке и дальнейшему выпуску на линии скоростного трамвая. Сейчас на предприятии ведется обучение водителей особенностям управления новыми вагонами.

Новые вагоны модели 71-623-03, изготовленные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, начали поступать в Волгоград в начале марта – сейчас в депо находятся уже 4 трамвая. Их доставили из Челябинской области на автомобильных тралах. Всего из уральского региона этой весной прибудут 20 вагонов, еще 10 единиц электротранспорта поставят из Беларуси – все машины спроектированы с двухсторонним расположением дверей. Еще 33 трамвайных вагона «Татра» проекта модернизации 2013-2014 года также с двухсторонним расположением дверей поступят МУП «МЭТ» от московских коллег на безвозмездной основе в апреле. Парк волгоградской подземки в текущем году пополнится сразу 63 энергосберегающими вагонами.



