В Волгограде жителей 13 домов Центрального района избавили от застарелой проблемы горячей воды











«Теперь у нас тут все на высшем уровне», - такими словами встретили съемочную группу ИА «Высота 102» жители дома №11 по улице Двинской. Почти 40 лет, со дня сдачи дома в эксплуатацию, они мучились с проблемой горячей воды. При открывании крана даже на полную мощность им приходилось, особенно по утрам, ждать от 10 минут до получаса, чтобы дождаться и сказать заветное: «Горяченькая, наконец-то, пошла». А, учитывая, что у многих стоят счетчики, платежи тоже были немалые.

По словам Дмитрия Дунаева, начальника энергорайона тепловых сетей №2 «Концессии теплоснабжения», вода в трубах должна постоянно циркулировать, подогреваясь до определенной температуры, чего в большинстве домов, увы, нет. Причин несколько. При строительстве одних зданий это вообще не было предусмотрено, в других – система пришла в негодность и не восстанавливалась десятилетиями. Вот люди и вынуждены были сливать стояк, дожидаясь нужной температуры. Сегодня, выполнив работы по замене трубопроводов в 13 многоэтажках на улицах Двинской, Невской и Новороссийской, «обратка» горячего водоснабжение восстановлена. Общая протяженность построенных сетей только в Центральном районе составила почти два километра.

Масштабный проект компании, разработанный в компании «Концессии теплоснабжения», предполагает строительство наружных циркуляционных трубопроводов по всему городу. Горячая вода нормативной температуры уже появилась в домах на бульваре им. Энгельса, 22, 28, 32 и на ул. Гражданской, 26, 28 в Красноармейском районе, на бульваре 30-летия Победы, 33 и ул. Карла Либкнехта, 13 в Дзержинском. Восстановлена «обратка» в Кировском районе на ул. Федотова, 4 и ул. Быстрова, 80а.

«Это позволит не только создать комфортные условия собственникам многоэтажек, но и в разы сократить потери воды и ресурсов, - говорит руководитель проекта восстановления циркуляции ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Сидляревич. - Причем срок эксплуатации новых сетей составит 50 лет».

В компании убеждены, что программа восстановления циркуляции в тепловых сетях позволит в ближайшие годы полностью искоренить данную проблему и позволит жителям Волгограда жить в комфортных условиях.

Подробности – в материале информагентства.