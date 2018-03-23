|Общество
|23.03.2018 14:31
В Волгограде жителей 13 домов Центрального района избавили от застарелой проблемы горячей воды
«Теперь у нас тут все на высшем уровне», - такими словами встретили съемочную группу ИА «Высота 102» жители дома №11 по улице Двинской. Почти 40 лет, со дня сдачи дома в эксплуатацию, они мучились с проблемой горячей воды. При открывании крана даже на полную мощность им приходилось, особенно по утрам, ждать от 10 минут до получаса, чтобы дождаться и сказать заветное: «Горяченькая, наконец-то, пошла». А, учитывая, что у многих стоят счетчики, платежи тоже были немалые.
По словам Дмитрия Дунаева, начальника энергорайона тепловых сетей №2 «Концессии теплоснабжения», вода в трубах должна постоянно циркулировать, подогреваясь до определенной температуры, чего в большинстве домов, увы, нет. Причин несколько. При строительстве одних зданий это вообще не было предусмотрено, в других – система пришла в негодность и не восстанавливалась десятилетиями. Вот люди и вынуждены были сливать стояк, дожидаясь нужной температуры. Сегодня, выполнив работы по замене трубопроводов в 13 многоэтажках на улицах Двинской, Невской и Новороссийской, «обратка» горячего водоснабжение восстановлена. Общая протяженность построенных сетей только в Центральном районе составила почти два километра.
Масштабный проект компании, разработанный в компании «Концессии теплоснабжения», предполагает строительство наружных циркуляционных трубопроводов по всему городу. Горячая вода нормативной температуры уже появилась в домах на бульваре им. Энгельса, 22, 28, 32 и на ул. Гражданской, 26, 28 в Красноармейском районе, на бульваре 30-летия Победы, 33 и ул. Карла Либкнехта, 13 в Дзержинском. Восстановлена «обратка» в Кировском районе на ул. Федотова, 4 и ул. Быстрова, 80а.
«Это позволит не только создать комфортные условия собственникам многоэтажек, но и в разы сократить потери воды и ресурсов, - говорит руководитель проекта восстановления циркуляции ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Сидляревич. - Причем срок эксплуатации новых сетей составит 50 лет».
В компании убеждены, что программа восстановления циркуляции в тепловых сетях позволит в ближайшие годы полностью искоренить данную проблему и позволит жителям Волгограда жить в комфортных условиях.
Подробности – в материале информагентства.
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С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Газетный киоск
|23.03.2018 16:02
Газета «Спорт-Экспресс», № 7590, 23.03.2018, в сокращении. В январе 2017-го Слуцкий на собственные средства открыл детскую футбольную академию в Волгограде. Сейчас в ней бесплатно занимаются 250 детей. Они обеспечены всем необходимым, их обучают перспективные тренеры, они регулярно ездят на турниры в другие города. По идее появление новой школы футбола должно было вызвать в городе и регионе воодушевление и надежду. Здесь строится шикарный стадион к ЧМ-2018, но других поводов для радости нет: выступающему в ФНЛ "Ротору" далеко до самого себя образца 1990-х, а о детском футболе красноречиво говорит вот такой факт – впервые за много-много лет в миллионнике...
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|Общество
|23.03.2018 15:48 (Обновлено: 23.03.2018 15:49)
Произведен перерасчет оплаты за отопление жителям 36 многоквартирных домов в станице Клетская после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сотрудники надзорного ведомства нашло нарушения в деятельности многоотраслевого МУП "Коммунальное хозяйство "Клетское" при начислении оплаты. Установлено, что предприятие рассчитало плату за отопление жителям 36 многоквартирных домов по завышенному нормативу потребления коммунальной услуги, что привело к значительному увеличению общей суммы оплаты за отопление. К примеру, в январе этого года одному из пенсионеров ст.Клетской за отопление вместо 1 900 рублей было начислено 2 800 рублей. В адрес директора ММУП "Коммунальное хозяйство" внесено представление об устранении выявленных...
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|Общество
|23.03.2018 15:11
Жители Волгограда и области из года в год наблюдают одну и ту же картину, которая появляется весной и осенью у подземного тоннеля на улице Балонина рядом с вокзалом пригородного сообщения. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, поток людей здесь в связи со строительством Комсомольского моста значительно увеличился, так как это - единственный путь, по которому можно добраться в заполотновскую часть города и на автовокзал. Или отсюда добраться до железнодорожного вокзала или в центр. Но без резиновых сапог сделать это очень тяжело. «Может быть, власти или работники железной дороги обратят внимание на проблему и примут...
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|Происшествия
|23.03.2018 14:40 (Обновлено: 23.03.2018 15:46)
Сотрудники полиции сегодня обнаружили тело 15-летнего Артема Ожиганова, который бесследно пропал 16 марта в Волжском в день своего рождения. Как сообщила ИА "Высота 102" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова, тело подростка обнаружили в 10 км от Волжского по направлению к поселку Средняя Ахтуба в степной зоне. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет сделан вывод о причинах смерти подростка. На данный момент известно, что Артем Ожиганов ранее проживал с семьей в Средней Ахтубе, а затем они переехали в Волжский. Вероятно, что после празднования дня...
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|Экономика
|23.03.2018 14:12
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и другие медицинские организации рекомендуют употреблять в день 5 порций (не менее 400 г) фруктов и овощей. Но как это обеспечить? Отличный вариант – фруктовые и овощные смузи. «Питаться правильно – просто!» — утверждают «Сады Придонья» в рекламной кампании Easy Смузи. И это действительно так. Напомним, уникальный здоровый перекус Easy Смузи был выпущен компанией Сады Придонья в феврале 2017 года. Он состоит из 80% фруктовой или овощной части и 20% злаков, соответственно, богат пищевыми волокнами, а также не содержит добавленный сахар. Продукт призван помочь жителям мегаполисов и активным последователям правильного питания перекусывать быстро, вкусно и с...
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|Происшествия
|23.03.2018 13:33
В Ворошиловском районе полицейские задержали детского врача, 26-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сбыте сильнодействующих наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по г. Волгограду и отделов полиции №3 Дзержинского района, №5 Ворошиловского задержали его с поличным. Позже в его автомашине была изъята еще партия запрещенного вещества. Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, врачу-ортопеду грозит срок от десяти до двадцати лет. Задержанный заключен под стражу.
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|Происшествия
|23.03.2018 13:25
Авария с участием трех машин произошла в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, известно о двух пострадавших. По предварительным данным, это ребенок и женщина. ДТП произошло на 11 километре дороги "Волгоград-Ахтубинск", где столкнулись микроавтобус и две легковые машины. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель "ВАЗ-21099" пошла на обгон. Но увидев, что маневр не удался, попыталась вернуться на свою полосу. Там она врезалась в микроавтобус "ГАЗель". Обе машины вылетели на встречную полосу и столкнулись с "УАЗ "Патриот". На данный момент в полиции подтвердили сведения только...
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|Экономика
|23.03.2018 12:59
Севергазбанк (ПАО «БАНК СГБ») снизил ставку по потребительским кредитам. Кредиты наличными и на рефинансирование имеющихся кредитов теперь доступны по единой ставке 10,9%* годовых. Снижение ставки распространено на кредиты на сумму от 250 000 рублей при сроке кредитования 2-5 лет. Для оформления кредита не требуются поручители или иное обеспечение. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка. «Преимущество нашего нового предложения в том, что ставка 10,9% является единой и не зависит от каких-либо дополнительных факторов. Это позволяет клиенту лучше рассчитывать свои финансовые возможности, — отмечает заместитель председателя правления Севергазбанка Сергей Тишко. — Клиенты ценят честность, поэтому мы выдаем кредит именно...
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|Общество
|23.03.2018 12:38
Трамвайный поезд из двух новых вагонов, прибывших в начале марта в Волгоград с Урала, накануне поздно вечером под управлением водителя-испытателя проследовал из депо в Краснооктябрьском районе до разворотного кольца «ВгТЗ» и обратно. В ходе тестового заезда трамваи совершали остановки на всех станциях. Пробный заезд не препятствовал движению других трамваев – выход новой техники был подстроен под расписание движения по маршрутам №13 и СТ, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. В ходе проведения тестового заезда специалисты МУП «Метроэлектротранс» и водитель-испытатель проверили работоспособность всех систем новых трамваев, оценили плавность хода, в том числе, разгона и торможения, и эргономику водительской...
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|Общество
|23.03.2018 12:22
Председатель ТСЖ "Красный дом" оштрафован судом на 5 тысяч рублей за игнорирование обращения собственника жилья. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Основанием для привлечения председателя ТСЖ к административной ответственности послужили материалы проверки прокуратуры Красноармейского района. Установлено, что вопреки требованиям жилищного законодательства он не предоставил собственнику запрашиваемую им информацию о деятельности товарищества. В ответе председателя ТСЖ, который, к тому же, был подготовлен с нарушением сроков, не содержал информации, которую запрашивал собственник жилья.
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|Общество
|23.03.2018 12:06
Бывшему директору кадетской школы-интерната в Даниловском районе не удалось вернуть себе работу через областной суд, сообщает ИА “Высота 102”. Решение, принятое ранее районным судом по иску Николая Дорофеева к районному отделу образования, признано законным. Напомним, руководителя образовательного учреждения уволили осенью прошлого года. Такое решение районного руководства вызвало недовольство у родителей воспитанников школы-интерната. По мнению самого Николая Дорофеева, причиной его отставки стал отказ сократить нескольких сотрудников школы, в том числе медсестру и сторожа. Это, по его мнению, могло создать угрозу здоровью и безопасности учеников, особенно тех, кто живет в самом интернате. Отметим, что ранее Даниловский районный суд не поддержал требования о...
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|Общество
|23.03.2018 11:37
В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в Республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег с дождем при минусовой температуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ «Упрдор «Азов», сложности ожидаются и на трассах. Подрядные организации, ответственные за содержание федеральных автодорог в регионах, предупреждены и приведены в состояние повышенной готовности. Сейчас на трассах, подведомственных ФКУ Упрдор «Азов», дежурит 73 единицы техники (36 в Ростовской области, 10 - в Волгоградской и 27 в Калмыкии). Общий резерв технопарка в трех регионах составляет 217 единиц (в Ростовской области – 106, в Волгоградской области – 35, в Республике...
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|Происшествия
|23.03.2018 11:34
По подозрению в крупном мошенничестве в Волгограде задержан 32-летний местный житель. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, действуя от имени одной из транспортных фирм он получил 712 тысяч рублей за организацию контейнерных перевозок груза из Череповца в разные регионы страны. Установлено, что предприимчивый мужчина является фактическим руководителем транспортной компании, зарегистрированной на родственника. Он уже трижды заключал договоры по организации контейнерных перевозок, но взятые на себя обязательства не выполнял, а деньги присваивал. Уголовное дело возбуждено по ч.3ст.159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
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|Экология
|23.03.2018 11:00
Нарушения в области обращения с жидкими бытовыми отходами выявлены в деятельности МУП Городищенского городского поселения "Городищенское хозяйство". Об этом ИА "Высота 102" сообщил старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко. Установлено, что МУП осуществлял прием жидких бытовых отходов от организаций и населения р.п. Городище без соответствующей лицензии. Также в ходе прокурорской проверки выяснилось, что на сливном пункте в р.п. Городище осуществлялась обработка данных отходов посредством разбавления жидких отбросов до степени, допускающей сброс их в канализационную сеть. Данные факты послужили основанием для возбуждения административных производств по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специальной лицензии, если такая...
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|Общество
|23.03.2018 10:43
На 60 суток приостановлена деятельность закусочной ИП Бирюкова, расположенной на 718 км трассы Москва-Волгоград в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, на данной точке общепита выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, вопросы у проверяющих возникли к воде, используемой для приготовления пищи, а также к качеству и происхождению сырого мяса и мясных полуфабрикатов и др. нарушения в работе закусочной. Решение о приостановки ее работы принял суд.
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