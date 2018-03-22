На Волгоградскую область надвигаются снег с дождем









В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в Республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег с дождем при минусовой температуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ «Упрдор «Азов», сложности ожидаются и на трассах. Подрядные организации, ответственные за содержание федеральных автодорог в регионах, предупреждены и приведены в состояние повышенной готовности. Сейчас на трассах, подведомственных ФКУ Упрдор «Азов», дежурит 73 единицы техники (36 в Ростовской области, 10 - в Волгоградской и 27 в Калмыкии).

Общий резерв технопарка в трех регионах составляет 217 единиц (в Ростовской области – 106, в Волгоградской области – 35, в Республике Калмыкия – 76 единиц). Количество техники на дорогах регулируется согласно метеообстановки. Мониторинг состояния проезжей части дежурные ФКУ Упрдор «Азов» ведут круглосуточно при помощи систем метео- и видеоконтроля.

В свою очередь, дорожники призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы техники.



