Читатель ИА «Высота 102» Иво Васильев проехал по городу в преддверии ЧМ-2018 и пришел к выводу, что нужно еще очень многое успеть сделать к этому футбольному событию в городе, который посетят тысячи гостей. Он прислал в редакцию несколько фото, которые произвели на него впечатление, и сопроводил их текстом. Так, по словам волгоградца, остановка трамвая «Академия МВД» пребывает в ужасном состоянии и своим видом, убежден автор, «отпугивает» даже днем. Беспокоят читателя и пустующие помещения, выставленные на продажу за астрономические суммы или их аренда. В основном они...