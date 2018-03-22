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Общество
 23.03.2018 10:43

Закусочную на трассе Москва-Волгоград посчитали небезопасной

На 60 суток приостановлена деятельность закусочной ИП Бирюкова, расположенной на 718 км трассы Москва-Волгоград в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, на данной точке общепита выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, вопросы у проверяющих возникли к воде, используемой для приготовления пищи, а также к качеству и происхождению сырого мяса и мясных полуфабрикатов и др. нарушения в работе закусочной. Решение о приостановки ее работы принял суд.

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Экономика 23.03.2018 12:59

Севергазбанк (ПАО «БАНК СГБ») снизил ставку по потребительским кредитам. Кредиты наличными и на рефинансирование имеющихся кредитов теперь доступны по единой ставке 10,9%* годовых. Снижение ставки распространено на кредиты на сумму от 250 000 рублей при сроке кредитования 2-5 лет. Для оформления кредита не требуются поручители или иное обеспечение. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка. «Преимущество нашего нового предложения в том, что ставка 10,9% является единой и не зависит от каких-либо дополнительных факторов. Это позволяет клиенту лучше рассчитывать свои финансовые возможности, — отмечает заместитель председателя правления Севергазбанка Сергей Тишко. — Клиенты ценят честность, поэтому мы выдаем кредит именно...
Прочитана: 129 раз
Общество 23.03.2018 12:38

В Волгограде новые трамваи из Челябинской области прошли ночные испытания Трамвайный поезд из двух новых вагонов, прибывших в начале марта в Волгоград с Урала, накануне поздно вечером под управлением водителя-испытателя проследовал из депо в Краснооктябрьском районе до разворотного кольца «ВгТЗ» и обратно. В ходе тестового заезда трамваи совершали остановки на всех станциях. Пробный заезд не препятствовал движению других трамваев – выход новой техники был подстроен под расписание движения по маршрутам №13 и СТ, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.  В ходе проведения тестового заезда специалисты МУП «Метроэлектротранс» и водитель-испытатель проверили работоспособность всех систем новых трамваев, оценили плавность хода, в том числе, разгона и торможения, и эргономику водительской...
Прочитана: 319 раз
Общество 23.03.2018 12:22 (Обновлено: 23.03.2018 12:51)

Председатель ТСЖ "Красный дом" оштрафован судом на 5 тысяч рублей за игнорирование обращения собственника жилья. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Основанием для привлечения председателя ТСЖ к административной ответственности послужили материалы проверки прокуратуры Красноармейского района. Установлено, что вопреки требованиям жилищного законодательства он не предоставил собственнику запрашиваемую им информацию о деятельности товарищества. В ответе председателя ТСЖ, который, к тому же, был подготовлен с нарушением сроков, не содержал информации, которую запрашивал собственник жилья.
Прочитана: 217 раз
Общество 23.03.2018 12:06

Бывшему директору кадетской школы-интерната в Даниловском районе не удалось вернуть себе работу через областной суд, сообщает ИА “Высота 102”. Решение, принятое ранее районным судом по иску Николая Дорофеева к районному отделу образования, признано законным. Напомним, руководителя образовательного учреждения уволили осенью прошлого года. Такое решение районного руководства вызвало недовольство у родителей воспитанников школы-интерната. По мнению самого Николая Дорофеева, причиной его отставки стал отказ сократить нескольких сотрудников школы, в том числе медсестру и сторожа. Это, по его мнению, могло создать угрозу здоровью и безопасности учеников, особенно тех, кто живет в самом интернате. Отметим, что ранее Даниловский районный суд не поддержал требования о...
Прочитана: 1594 раз
Общество 23.03.2018 11:37

На Волгоградскую область надвигаются снег с дождем В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в Республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег с дождем при минусовой температуре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ «Упрдор «Азов», сложности ожидаются и на трассах. Подрядные организации, ответственные за содержание федеральных автодорог в регионах, предупреждены и приведены в состояние повышенной готовности. Сейчас на трассах, подведомственных ФКУ Упрдор «Азов», дежурит 73 единицы техники (36 в Ростовской области, 10 - в Волгоградской и 27 в Калмыкии). Общий резерв технопарка в трех регионах составляет 217 единиц (в Ростовской области – 106,  в Волгоградской области – 35, в Республике...
Прочитана: 1864 раз
Происшествия 23.03.2018 11:34 (Обновлено: 23.03.2018 11:35)

По подозрению в крупном мошенничестве в Волгограде задержан 32-летний местный житель. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, действуя от имени одной из транспортных фирм он получил 712 тысяч рублей за организацию контейнерных перевозок груза из Череповца в разные регионы страны. Установлено, что предприимчивый мужчина является фактическим руководителем транспортной компании, зарегистрированной на родственника. Он уже трижды заключал договоры по организации контейнерных перевозок, но взятые на себя обязательства не выполнял, а деньги присваивал. Уголовное дело возбуждено по ч.3ст.159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. 
Прочитана: 617 раз
Экология 23.03.2018 11:00

Нарушения в области обращения с жидкими бытовыми отходами выявлены в деятельности МУП Городищенского городского поселения "Городищенское хозяйство". Об этом ИА "Высота 102" сообщил старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко. Установлено, что МУП осуществлял прием жидких бытовых отходов от организаций и населения р.п. Городище без соответствующей лицензии. Также в ходе прокурорской проверки выяснилось, что на сливном пункте в р.п. Городище осуществлялась обработка данных отходов посредством разбавления жидких отбросов до степени, допускающей сброс их в канализационную сеть. Данные факты послужили основанием для возбуждения административных производств по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специальной лицензии, если такая...
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Борьба с коррупцией 23.03.2018 10:42

В Волгоградской области председатель думы городского поселения задержан по подозрению в получении взятки Председатель думы Краснослободского городского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области Андрей Бондарев задержан по подозрению в получении взятки. По предварительным данным, как сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, Андрей Бондарев получил 200 тысяч рублей за помощь в оформлении земельного участка.  45-летний Андрей Бондарев является членом партии «Единая Россия», по образованию он – учитель физкультуры-тренер. Согласно декларации о его доходах за 2016 год, опубликованной на сайте представительного органа, председатель думы заработал около 700 тысяч рублей. При этом список его недвижимого и движимого имущества впечатляет. Так, в его собственности – 7 земельных участков, два жилых дома, квартира, автомобиль УАЗ"Патриот", две...
Прочитана: 5022 раз
Общество 23.03.2018 09:47

На проспекте Ленина в Волгограде восстановили раскопанный во время ремонта водовода участок дороги Рабочие отремонтировали участок дороги, раскопанный во время ремонта водовода в Краснооктябрьском районе, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на администрацию города. Напомним, авария на магистральном водоводе диаметром 800 мм случилась накануне около восьми утра. Прорыв произошел на участке, проходившем под дорожным полотном проспекта Ленина рядом с домом № 63. На время ремонта проезжая часть дороги была сужена. Транспорт двигался по крайним полосам. Ремонт водовода завершили вечером, а ночью рабочие уложили асфальтобетонное покрытие. Полное восстановление покрытия с укладкой выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона проведут, когда это позволят погодные условия. 
Прочитана: 978 раз
Экология 23.03.2018 09:45

Свыше миллиона рублей задолжали в качестве оплаты по муниципальным контрактам комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области и подведомственный ему "Лесопожарный центр". Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, нарушения были выявлены в ходе проведения проверки исполнения природоохранного и бюджетного законодательства при реализации региональных и муниципальных заказов в феврале текущего года. Установлено, что региональным органом заключено три контракта, а учреждением два контракта с субъектами предпринимательской деятельности на оказание услуг в сфере охраны окружающей среды: межевание, оформление межевого плана и постановка на кадастровый учет земельных участков сельхозназначения, занятых лесными насаждениями, а также по обучению пожаробезопасности в...
Прочитана: 1303 раз
Общество 23.03.2018 08:05

Власти Волгограда и области призывают «засучить рукава» к ЧМ-2018Читатель ИА «Высота 102» Иво Васильев проехал по городу в преддверии ЧМ-2018 и пришел к выводу, что нужно еще очень многое успеть сделать к этому футбольному событию в городе, который посетят тысячи гостей. Он прислал в редакцию несколько фото, которые произвели на него впечатление, и сопроводил их текстом.  Так, по словам волгоградца, остановка трамвая «Академия МВД» пребывает в ужасном состоянии и своим видом, убежден автор,  «отпугивает» даже днем. Беспокоят читателя и пустующие помещения, выставленные на продажу за астрономические суммы или их аренда. В основном они...
Прочитана: 2159 раз
Общество 23.03.2018 07:20

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал незаконным бездействие администрации Волгограда в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, принятым решением от 1 марта на администрацию Волгограда возложена обязанность в течение 4 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда устранить нарушения. В частности,  речь идет о проведении ремонта асфальтобетонного покрытия дорог, установке дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесении горизонтальной и вертикальной дорожной разметок, приведении обочин в соответствие с требованиями ГОСТа и т.д.. Всего в списке – 15 объектов. Поводом для обращения в суд явилось нарушение со стороны администрации Волгограда действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного...
Прочитана: 919 раз
Аналитика 22.03.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: депутаты Волгоградской областной думы удивили главного полицейского региона вопросами и предложениями. Одно дело референдум провести, другое - исполнить волю жителей: областным и федеральным законодателям предстоит хорошо поработать. Чемпион Европы по кикбоксингу не признает обвинений: в суде начали рассматривать дело известного волгоградского спортсмена и его друзей. Старой теплотрассе - новые трубы: «Концессии теплоснабжения» развернули созидательную деятельность на участке улицы Советской в центре Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в...
Прочитана: 30462 раз
Общество 22.03.2018 18:59

Волгоградская облдума запретила убивать бездомных животных Из закона Волгоградской области об отлове и содержании бездомных животных удалена строка об их уничтожении. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня депутаты облдумы на очередном заседании единогласно поддержали поправки в региональный закон №94-ОД. Ни вопросов, ни выступлений по этому вопросу в зале заседаний не возникло. Коррективы были названы техническими – в целях приведения в соответствие регионального закона с федеральным.  В комитете ветеринарии Волгоградской области уверяют, что и ранее муниципальные службы безнадзорных животных, собак, в частности, не убивали.  «Необходимость внесения поправок в закон вызвана неоднозначной трактовкой...
Прочитана: 4925 раз
Аналитика 22.03.2018 17:16

За сутки аренды жилья в Волгограде в период ЧМ-2018 придется заплатить больше 42 тыс. рублей Средние ставки аренды квартир посуточно в городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018 в период с 15 по 22 июня 2018 года, посчитали специалисты аналитического центра ЦИАН и выяснили, что они составляют в среднем 38 тыс. руб. За неделю проживания придется выложить около 263 тыс. руб.  При этом разброс цен на практически идентичную услугу - 7-дневную аренду квартиры - очень велик и варьируется от 9 тыс. руб. до 73 тыс. руб. В Волгограде, судя по данным исследования, сообщает ИА «Высота 102», за однокомнатную квартиру площадью 31,2 кв. метра гостям придется выложить в среднем 31,2 тыс. рублей, за двухкомнатную площадью 45-65 кв....
Прочитана: 2561 раз


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23 марта 12:06
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23 марта 11:37
На Волгоградскую область надвигаются снег с дождем Комментарии7Смотреть фотографии
23 марта 10:43
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