В Волгоградской области председатель думы городского поселения задержан по подозрению в получении взятки





Председатель думы Краснослободского городского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области Андрей Бондарев задержан по подозрению в получении взятки. По предварительным данным, как сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, Андрей Бондарев получил 200 тысяч рублей за помощь в оформлении земельного участка.

45-летний Андрей Бондарев является членом партии «Единая Россия», по образованию он – учитель физкультуры-тренер. Согласно декларации о его доходах за 2016 год, опубликованной на сайте представительного органа, председатель думы заработал около 700 тысяч рублей. При этом список его недвижимого и движимого имущества впечатляет. Так, в его собственности – 7 земельных участков, два жилых дома, квартира, автомобиль УАЗ"Патриот", две мотолодки, автоприцеп. У его супруги при доходе почти в 250 тысяч рублей есть также два земельных участка, квартира, автомобиль Тойота "РАФ 4".





Фото сайта Волгоградского регионального отделения "Единой России"