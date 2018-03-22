Бывшему директору кадетской школы-интерната в Даниловском районе не удалось вернуть себе работу через областной суд, сообщает ИА “Высота 102”. Решение, принятое ранее районным судом по иску Николая Дорофеева к районному отделу образования, признано законным. Напомним, руководителя образовательного учреждения уволили осенью прошлого года. Такое решение районного руководства вызвало недовольство у родителей воспитанников школы-интерната. По мнению самого Николая Дорофеева, причиной его отставки стал отказ сократить нескольких сотрудников школы, в том числе медсестру и сторожа. Это, по его мнению, могло создать угрозу здоровью и безопасности учеников, особенно тех, кто живет в самом интернате. Отметим, что ранее Даниловский районный суд не поддержал требования о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания, о результатах заседания квалификационной комиссии, о признании незаконным расторжения с ним трудового договора, а также компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.



