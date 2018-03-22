Комитет природных ресурсов Волгоградской области не спешил оплачивать "лесные" контракты

Свыше миллиона рублей задолжали в качестве оплаты по муниципальным контрактам комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области и подведомственный ему "Лесопожарный центр". Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, нарушения были выявлены в ходе проведения проверки исполнения природоохранного и бюджетного законодательства при реализации региональных и муниципальных заказов в феврале текущего года. Установлено, что региональным органом заключено три контракта, а учреждением два контракта с субъектами предпринимательской деятельности на оказание услуг в сфере охраны окружающей среды: межевание, оформление межевого плана и постановка на кадастровый учет земельных участков сельхозназначения, занятых лесными насаждениями, а также по обучению пожаробезопасности в лесах. Несмотря на то, что подрядчиками были выполнены и подписаны акты-приема передач работ, контракты не были оплачены в срок. Общая сумма задолженности перед хозяйствующими субъектами составляла более 1,4 миллиона рублей.

Межрайпрокуратурой внесены два представления в адрес комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и СГБУ "Лесопожарный центр", которые в настоящий момент рассмотрены и удовлетворены. Одно виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Задолженность по муниципальным контрактам в настоящее время погашена в полном объеме.



